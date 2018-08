Še vedno nadležni sršeni

21.8.2018 | 07:00

Gasilci si pri odstranjevanju sršenjih gnezd poleg zaščitne obleke nadenejo tudi čebelarski klobuk. (Foto: arhiv; GRC Novo mesto)

Sinoči ob 19.43 uri so na Trgu svobode v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja osnovne šole. Zgodba se je ponovila ob 19.46, ko so na Cesti prvih borcev v Brežicah gasilci PGD Obrežje sršenje gnezdo odstranili iz ostrešja stanovanjskega objekta

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.15 do 8.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA;

- od 8.45 do 9.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC;

- od 9.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

- od 10.45 do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA;

- od 11.45 do 12.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD MIHOVCEM, TP MIHOVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA OTOČEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGORICA na izvodu ZAGORICA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.