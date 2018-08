Konec tedna 24. Semiška ohcet

21.8.2018 | 08:05

Tako je bilo na Semiški ohceti lani. (Foto: M. B. J.)

Semič - V petek, 24. avgusta, se bo v Semiču pričela etnološko - turistična prireditev Semiška ohcet, ki bo letos že 24. zapored. Vendar pa se ne bo na njej poročil nihče, tako kot se ni že nekaj zadnjih let. Pač pa bodo obiskovalcem skozi igro prikazali ohcet nekoč in sicer nekdanje vasovanje, pripravo bale in košnjo.

Na tridnevni prireditvi, ki so ji dali naslov Bale plesat, so sicer pripravili pester program, v katerem bo prav gotovo vsak lahko našel nekaj zase. Na račun bodo prišli ljubitelji plesa, glasbe, likovne umetnosti, športa, tradicije, kulinarike in še marsičesa drugega. Seveda niso pozabili niti na otroke, za katere so pripravili pester sobotni popoldan.

Tako kot že vrsto let, bodo tudi tokrat namenili posebno pozornost zavitkom, saj bodo pripravili tudi delavnico priprave in peke te priljubljene jedi. V soboto od 10. do 12. ure pa lahko vsi, ki si želijo, da njihove zavitke tudi strokovno ocenijo, prinesejo svoje kulinarične izdelke v Kulturni center na ocenjevanje v okviru 4. ŠtrudelFesta.

Podroben program prireditve je v priponki.

M. B. J.