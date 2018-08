Breza v Miljah odlična tretja

21.8.2018 | 09:25

Z leve proti desni: Slavko Poglavc, Anton Bukovec, Rajko Kren ( spodaj), Stane Bartolj, Damjan Jerman in Jože Klobučar. (Foto: ŠRD Breza)

Straža, Milje - V Miljah pri Kranju je ta konec tedna potekal 15. Andrejev Memorial v balinanju trojic. Na ta turnir so s posebnim povabilom vabljene le najboljše ekipe Slovenije, Hrvaške, Italije ter Bosne in Hercegovine. Zaradi kakovostno izpeljanega mednarodnega turnirja U15 si je to vabilo prislužila tudi balinarska sekcija športno rekreativnega društva Breza iz Straže in nepričakovano osvojila odlično tretje mesto, so sporočili iz društva.

Turnirja v Miljah, ki je eden največjih mednarodnih turnirjev v Sloveniji, se je udeležilo 28 ekip. Potekal je na štirih štiristeznih baliniščih v štirih krajih. Breza je napredovala v skupinskem delu preko repasaža v izločilne boje. V izločilnih bojih je nato premagala dve ekipi Hrvaške, in sicer Borac iz Zagreba z 9:3 in Vrgorac z 11:6, ter z 10:6 ekipo Slovenije Loka 1000, ki nastopa v slovenski superligi. Za 3. mesto je Breza bila boljša ekipo Trata iz Škofje Loke, ki prav tako nastopa v slovenski superligi. Sicer je turnir dobila Rogovila iz Slovenije.

Straško društvo je s tem rezultatom postalo največje pozitivno presenečenje turnirja, kar so poudarili tudi organizatorji. S tem je Breza, kot so dejali, naredila prvi korak k izpolnitvi zaveze predsednika društva Damjana Jermana, ki je na otvoritveni slovesnosti štiristeznega balinišča v njihovem športnem parku Breza pred nekaj tedni Balinarski zvezi Slovenije obljubil, da bo Breza Dolenjsko postavila na balinarski zemljevid Slovenije.

M. Ž.