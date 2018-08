Po neurju še precej dela za gozdarje

21.8.2018 | 12:45

Samo v Ragovem logu je označenih 1100 kubičnih metrov poškodovanega drevja. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Prvoavgustovski vihar je v Novem mestu in okolici naredil pravo razdejanje tudi v gozdovih, predvsem na območju Brezovice v bližini Ločne, Ragovega loga, Portovala in Srebrnič, kjer je močan veter podrl precej dreves. Vseh posledic razdejanja gozdarji oziroma lastniki gozdov še niso odstranili.

Kot je povedal inženir Marjan Grah z novomeške enote Zavoda za gozdove, označevanje dreves, ki jih je potrebno posekati, še ni zaključeno, vendar gre po zdajšnjih ocenah za okrog 5000 kubičnih metrov poškodovanega drevja. Samo v Ragovem logu je označenih 1100 kubičnih metrov poškodovanega drevja, kar pomeni okrog 10 odstotkov lesne zaloge tega priljubljenega mestnega gozda, zlasti vršnji del je uničen v celoti.

"Kjer gre za poškodovane smreke, je potrebno kar najhitrejše pospravilo lesa in vzpostavitev gozdnega reda, sicer preti namnožitev smrekovega lubadarja in s tem še večja škoda. S spravilom drevja drugih drevesnih vrst ni potrebno tako hiteti," opozarja Grah in dodaja: "Ker gre za gozdove v neposredni bližini mesta in je zlasti v Ragovem logu in Portovalu veliko sprehajalcev in rekreativcev, obiskovalce gozdov opozarjamo na nevarnost, ki jo pomeni podrto ali viseče drevje, pa tudi nevarnosti, povezane s posekom in spravilom poškodovanih dreves v gozdu. Naprošamo jih za razumevanje izredne situacije, svoj obisk naj prilagodijo razmeram v gozdu in naj se ne približujejo deloviščem ter naj dosledno upoštevajo opozorila izvajalcev del"

Lastniki gozdov na prizadetem območju, ki še niso dobili odločb za sanacijo škod, naj si, v kolikor tega že niso storili, ogledajo svoje gozdove in opozorijo lokalne gozdarje na morebitne škode. Pred izvedbo del naj presodijo ali so sposobni sami varno in kvalitetno opraviti dela, ki so jim naložena z odločbami Zavoda za gozdove o sanitarnem poseku drevja. Kadar so v dvomih, naj raje poiščejo izurjene in dobro opremljene izvajalce del, kdor pa bi se želel dodatno izobraziti za delo v lastnem gozdu, naj se prijavi na brezplačni tečaj Varno delo z motorno žago, ki ga bo 10. in 11. septembra pripravila novomeška krajevna enota Zavoda za gozdove in za katerega je še nekaj prostih mest, je še povedal Marjan Grah.

I. V.