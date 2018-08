Po nesreči odpeljal, a so ga dobili; dva motorista v bolnico

21.8.2018 | 11:30

Ilustrativna fotografija (Foto: S. G., arhiv DL)

Včeraj nekaj pred 11. uro so bili novomeški policisti obveščeni, da je v Mirni Peči voznik avtomobila na parkirnem prostoru trčil v drug avtomobil in odpeljal. Na podlagi opisa vozila so policisti pobeglega voznika izsledili. Med postopkom so ugotovili, da 68-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,75 miligrama alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Padel motorist, vozil pod vplivom alkohola

Brežiški policisti so bili okoli 15. ure obveščeni o prometni nesreči pri kraju Zgornji Obrež. Opravili so ogled in ugotovili, da je 61-letni motorist vozil iz smeri Zgornjega Lenarta proti Zgornjemu Obrežu. Motorist je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in padel ter se lažje poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, policisti pa bodo o vožnji pod vplivom alkohola in nepravilni strani ter smeri vožnje obvestili sodišče.

Trčila traktorist in motorist, prvi je bil pijan

Okoli 16.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo traktorista in motorista na cesti med Čučjo Mlako in Hrvaškim Brodom. Motorista, ki je po trčenju padel in se poškodoval, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine in vzrok za prometno nesrečo policisti še preiskujejo, ugotovili pa so, da je 46-letni voznik traktorja vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,85 miligrama alkohola.

Letos že osem mrtvih

"Letos smo na območju Policijske uprave Novo mesto obravnavali 802 prometni nesreči, od teh sedem nesreč, v katerih je umrlo osem ljudi, v 286 prometnih nesrečah so se udeleženci poškodovali, v ostalih nesrečah pa je nastala premoženjska škoda. 75 povzročiteljev prometnih nesreč je bilo pod vplivom alkohola. Alkoholizirani vozniki so povzročili eno prometno nesrečo s smrtnim izidom, šest prometnih nesreč v katerih so se udeleženci hudo poškodovali in 29 nesreč z lažjimi telesnimi poškodbami. V največ primerih je bil vzrok za prometne nesreče, ki so jih povzročili pijani vozniki, neprilagojena hitrost, sledi nepravilna stran in smer vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Policisti vse udeležence v cestnem prometu pozivajo k previdnosti in strpnosti. Tistim, ki gredo na daljšo pot svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti in v hladnejših delih dneva. Ob prvih znakih utrujenosti naj vozilo na primernem mestu ustavijo in si odpočijejo. Opozorilo k previdnosti in strpnosti namenjajo tudi tistim, ki bodo z avtomobilom premagovali le krajše razdalje v domačem okolju. Po ugotovitvah policistov so vozniki v domačem okolju pogosto manj previdni, manj so pozorni na ostale udeležence v prometu in morebitne spremembe prometne signalizacije. Na cestah je v tem obdobju veliko pešcev, kolesarjev in motoristov, ki spadajo med najranljivejše udeležence v prometu. Vozniki avtomobilov pri vožnji v domačem okolju nemalokrat ne uporabljajo smernikov in ob zavijanju levo je to lahko usodno za motorista ali kolesarja, ki pripelje iz nasprotne smeri.

"Prav tako je znano dejstvo, da telefoniranje med vožnjo bistveno zmanjša koncentracijo voznikov. Ponovno dodajamo, naj vozniki prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, razmeram na cesti in svojim vozniškim izkušnjam. Za volan naj sedejo le trezni, tudi če imajo namen prevoziti le nekaj kilometrov.

Vročina in povečana toplotna obremenitev vpliva tudi na voznike enoslednih vozil. Kolesarjem in motoristom prav tako svetujemo, da se izogibajo vožnji ob najbolj vročih delih dneva. Poskrbijo naj za svojo vidnost in skušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu – predvsem voznikov motornih vozil."

Na priklopniku Afganistanci

Nekaj pred 17. uro je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnim vozilom srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Na priklopniku so našli skrite štiri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli štiri državljane Irana

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli štiri državljane Irana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

J. A.