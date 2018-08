Razpis Fundacije Študentski tolar za pomoč študentskim družinam

21.8.2018 | 16:00

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Fundacija Študentski tolar, ki deluje v okviru Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, je objavila razpis, s katerim želi pomagati desetim študentskim družinam z nepovratno denarno pomočjo v višini 400 evrov. Namen Fundacije namreč je pomagati študentom v stiski in si prizadevati za izboljšanje socialnega položaja študentov. Družine se lahko na razpis prijavijo do vključno 21. septembra, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pomoč lahko prejmejo družine, kjer ima najmanj en starš status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in ni v rednem delovnem razmerju. Na razpis se ne moreta ločeno prijaviti mama in oče istega otroka, prav tako pa pomoč ne more prejeti oseba, ki je v zadnjih 12 mesecih že prejela dve denarni pomoči Fundacije Študentski tolar, ali oseba, ki je pri omenjeni fundaciji že prejela pet denarnih pomoči.

»Z razpisom želimo prispevati k reševanju trenutnih socialnih stisk desetih študentskih družin in širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja vseh skupin študentov,« je dejal Damjan Vinko, predsednik Fundacije Študentski tolar in dodal, da obenem še vedno trajajo nekateri drugi njihovi programi, na katere se študenti in študentske družine še lahko prijavijo.

M. Ž.