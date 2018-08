Urejajo zelene javne površine

21.8.2018 | 20:00

Obrezana drevesa na parkirišču pri NLB. (Foto: M. L.-S.)

Obrezana hruška med DZS in Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - V Kočevju v teh dneh opravljajo na večjem številu dreves strokovno obrezovanje in druga vzdrževalna dela. Dela izvajajo v okviru urejanja zelenih javnih površin z namenom, da bi drevesa na javnih površinah čim dlje kar najbolje delovala in da bi bila urejena lokaciji primerno.

Strokovnega obrezovanja je bila tako med drugimi deležna tudi hruška, ki stoji med DZS in Gimnazijo in velja za najlepšo in največjo hruško daleč naokoli. Odstranili so ji suhe in poškodovane veje, tako da bo stara hruška lahko še naprej krasila Kočevje in nudila zavetje ljudem. Sicer pa nameravajo letos nekaj dreves tudi posekati.

Kot pravijo na Občini Kočevje, je odstranitev nekaterih dreves potrebna predvsem zaradi varnostni. Tako bodo letos odstranili: poškodovano brezo na gomili velikanov v Gorenju, obglavljen in gnil divji kostanj v Klinji vasi in dve lipi v Klinji vasi, ki sta obglavljeni in poškodovani zaradi nepravilnega vzdrževanja in zato nevarni. Zaradi nepravilnega vzdrževanja so poškodovani tudi amerikanski javorji pred blokom na Prešernovi 9, ki so jih zato tudi dali na seznam za odstranitev, odstranili pa bodo tudi tri javorje na mestnem pokopališču Kočevje, ki so stari, poškodovani in precej gnili.

Poškodovani sta tudi brezi v Titovem parku, kjer je tudi že precej stara, in pri vili na Roški cesti, ki pa je tudi nevarna. Ker je preblizu objekta in zato nevaren, bodo odstranili tudi bor pred stavbo občine, za odstranitev pa so predvideli tudi poškodovani javor in suho okrasno češnjo na mestni ploščadi, ob obali Rudniškega jezera pa bodo izvedli redčenje trepetlik, da se bodo lahko oblikovala velika drevesa.

Odstranjena drevesa bodo, kjer je to mogoče, nadomestili z novimi ali pa zasadili nova drevesa na primernejših mestih. Tako nameravajo jeseni zasaditi okoli 40 novih dreves, že spomladi pa so jih preko 30.

M. L.-S.