Tokrat brez domače zmage

21.8.2018 | 17:30

Foto: Valentina Vidmar

Šentjernej - Klub za konjski šport Šentjernej je v nedeljo na hipodromu Šentjernej organiziral Jernejeve kasaške dirke. Letošnja kasaška sezona je dolga 23 tekmovalnih dni in to nedeljo je potekal že dvanajsti dan. Do tokratne dirke je šentjernejski klub v tej sezoni zastopalo že 26 kasačev in 19 voznikov, ki so dosegli 12 prvih, 14 drugih in 12 tretjih mest.

Letos še posebej izstopa francoska kobila Carolina Beco, njena trenerka je Tjaša Jazbec, ki je letos dosegla dve zmagi ter tri druga in eno tretje mesto. Med vozniki je s svojimi konji že tri zmage osvojila Lana Zrinjanin.

Na drugih letošnjih kasaških dirkah v Šentjerneju je v prvi tekmovalni točki zmagal Jopi lastnika Andreja Pirca iz Krima, drugi je v cilj prišel Dimitrij Vita (Posavje Krško), tretji pa Sky iz Šentjerneja. V drugi tekmovalni točki je zmagal Hot Coco lastnice Ajde Košak (Ljubljana), drugi je bil Virtus Pizz iz Šentjerneja, tretja, prav tako iz Šentjerneja pa La Bella. Tretja tekmovalna točka je bila spominska dirka Jurija Levičnika, ki je bil generalni direktor IMV-ja in je leta 1977 ustanovil organizacijski odbor za izgradnjo šentjernejskega hipodroma. Prvi štart dirke je bil razveljavljen, na koncu pa je zmagal Demper lastnika Branka Pajka iz Ljubljane, drugi je bil Loving Lolo (Šentjernej), tretja pa Camila (Šentjernej).

Četrta dirka je bila spominska dirka Franca Kerina, ki je postal prvi povojni predsednik šentjernejskega Dirkalnega društva. To je pod njegovim vodstvom leta 1945 v Šentjerneju organiziralo Prve konjske dirke v svobodni Sloveniji. Zmagala je kobila Ain't she perfect z Lučko Müller (Komenda).

V peti tekmovalni točki je zmagal Ruffa Lux s Francem Čebuljem (Komenda). Sodniki so se dolgo odločali kdo bo zmagovalec te točke - Franc Čebul, ki je nato na podelitvi pokala poudaril, da je pri treniranju konja najvažneje, da ga znaš spoštovati. V šesti točki je z rezultatom 1:18,3 zmagal Sun Naglo Om lastnika Marjana Sedeja (Komenda), tretja pa je bila Palmariva Tekihova (Posavje Krško). V sedmi točki je zmagal Didier Bleu lastnika Viktorja in Jošta Dolinška (Ljubljana), za katerim je letos fantastična sezona, nikoli ni imel slabšega rezultata od tretjega mesta. Dosegel je najboljši čas dneva, blizu rekorda hipodroma 1:16/9.

V osmi točki dneva so s hendikepom na daljše razdalje dirkale kobile francoske reje, najbolj mišičasti konji na dirkah. Zmagala je Breve Des Baux, lastnika Jožeta Sagaja (Ljutomer), za katerim je letos tudi izvrstna sezona. Ob zaključku glavnega tekmovalnega dela je bila na vrsti promocijska dirka ponijev, na kateri sta zmagala Vid in Neža Gorenc s ponijem Srečko.

Kot zadnja je bila paša za oči dirka kvadrig oziroma rimska štirivprega. Zmagala je Qvadriga Herkules iz Trebnjega z voznikom Antonom Gorcem in sovoznikom Miranom Gorcem. Drugouvrščena je bila rdeče zlata Qvadriga Ben Hur iz Šentjerneja.

Organizatorji načrtujejo 14. oktobra še en tekmovalni dan na Hipodromu v Šentjerneju, takrat bodo v finalu krožne dirke tekmovali triletniki.

Valentina Vidmar

