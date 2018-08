»Stari« vrtec bo znova napolnil otroški živžav

22.8.2018 | 08:00

Danijel Brezovar, ravnatelj OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - V bivši mirnopeški šoli bo poleg muzeja in stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka ter ambulante družinske medicine dodatne prostore z novim šolskim letom dobil še Vrtec Cepetavček. Kot je povedal Danijel Brezovar, ravnatelj Osnovne šole Toneta Pavčka, v sklopu katere deluje vrtec, se bodo v prenovljene prostore »starega« vrtca preselili najstarejši otroci, ki pa bodo seveda ostali tesno povezani z učenci 1. in 2. razreda ter vrstniki iz vrtca.

»Občina Mirna Peč po letu 2010 opaža nadpovprečno rast prebivalstva občine, po podatkih Statističnega urada je to naraslo za dobrih 6 odst., kar se že odraža v povečanju števila otrok v vrtcu in šoli. Ob gradnji nove šole in vrtca je šola zaradi velika upada rojstev v obdobju od leta 2000 do 2005 imela le 13 oddelkov, vrtec pa šest oddelkov, zato se je občina glede na predvideno demografsko sliko odločila za gradnjo osmih oddelkov vrtca in 18 oddelkov šole. Od leta 2010 je število oddelkov vrtca naraslo na 10, v šoli pa na 16 oz. naj bi se v naslednjih dveh letih povečalo na končnih 18 oddelkov,« je povzela Nataša Rupnik z občinske uprave.

V preteklih letih je tako Vrtec Cepetavček z dvema oddelkoma gostoval v šoli, z novim šolskim letom pa zaradi povečanja števila oddelkov šole na 17 za oba ne bo več prostora. Za sprejem vseh otrok so tako morali poiskati dodaten prostor in na občini so se z osnovno šolo in vrtcem odločili, da jih ga zagotovijo v nekdanjem objektu vrtca ter da se zaradi lažjega izvajanja programa na novo lokacijo preselijo trije oddelki drugega starostnega obdobja.

Občina bo po besedah Rupnikove v poletnem času v celoti preuredila prostore nekdanjega vrtca: zamenjali bodo vsa okna in vhodna vrata, obnovili strojne instalacije s strojno opremo, zamenjali celotno sanitarno opremo, zbrusili in prelakirali parket in preostale lesene obloge, naredili oplesk sten in stropov ter notranjih vrat in uredili razdelilno kuhinjo. Prav tako bodo nakupili še potrebno notranjo opremo za igralnice ter uredili in z igrali opremili zunanje vrtčevsko igrišče. »Obnova prostorov je ocenjena na dobrih 40.000 evrov neto, v podobni višini pa tudi oprema,« je dodala.

Ravnatelj Brezovar je še povedal, da zavoljo tega na novo ne bodo zaposlovali strokovnega kadra, vzgojiteljic in pomočnic imajo dovolj, kar pa zadeva tehnično osebje, pa bodo verjetno morali zaposliti delavca ali delavko, ki bo polovico delovnega časa opravljal(a) delo v razdelilni kuhinji, polovico pa čistil(a).

M. Ž.