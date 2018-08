Pomagali onemoglemu

22.8.2018 | 07:00

Sinoči ob 22.32 uri je na Cankarjevi cesti v Metliki starejša onemogla oseba padla s postelje. Pomoč so ji nudili gasilci PGD Metlika.

Po neurju

Oob 9.45 so v ulici Pod Trško goro v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto po nedavnem neurju namestili nekaj strešnikov na strehi stanovanjske hiše.

Iztekalo olje

Ob 14.39 je na Bajčevi ulici v Novem mestu zaradi poškodbe osebnega vozila med vožnjo iztekalo motorno olje. Gasilci GRC Novo mesto so razlito olje na dolžini 50 metrov posuli z vpojnim sredstvom in očistili cestišče.

Odstranjevali sršene

Ob 18.30 so na Grebenčevi cesti v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja stanovanjskega objekta.

Ob 19.40 so tudi na Šolski cesti v Brestanici gasilci odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7.30 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS 1.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK, izvod Ramuta.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE PRI JAGODNIKU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Nuklearno naselje predvidoma med 8. in 11. uro.

M. K.