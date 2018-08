Mladi belokranjski igralci navdušili z Zofijo

22.8.2018 | 11:45

Igralska skupina Kluba belokranjskih študentov je navdušila številno občinstvo.

Črnomelj - Tukajšnji kulturni dom je včeraj zvečer pokal po šivih. Igralska skupina Kluba belokranjskih študentov (KBŠ) je namreč premierno uprizorila gledališko predstavo Zofija. Zgodbo je napisala črnomaljska študentka magistrskega študija slovenistike in primerjalne književnosti Nastasja Schweiger ob 790-letnici nastanka črnomaljske župnije in prve omembe Črnomlja kot naselja.

Schweigerjeva je začela pisati zgodbo potem, ko je temeljito preštudirala zgodovinske vire in zapise. Skozi smeh, solze, ples in spletke povzema ključna zgodovinska dejstva, ki so grobo služila kot navdih za zgodbo, ter jih z aktualizacijo srednjeveških značilnosti takratnega življenja približuje sodobnemu igralcu.

Kako uspešni so člani gledališke skupine KBŠ, pove že to, da so v dveh letih pripravili kar pet predstav, vse pa so bile Nastasjina avtorska dela. Na odru in za njim je bila vedno ista ekipa. Tokrat so nastopili Urška Smolič, Miha Ivanetič, Miha in Rok Babič, Jerca Jerman, Eva Kavčič in Jan Hudelja. V živo sta pela vokalna skupina Lan in pevski trio Brodarič-Kočevar, na klavir pa je igral Blaž Pavlakovič. Za predstavo je napisala scenarij in jo režirala Nastastja Schweiger, pri režiji pa ji je pomagal Rok Babič.

Mladi Belokranjci so tako navdušili gledalce, da so jih ti nagradili s stoječimi ovacijami. Tako dobrega odziva najbrž niso pričakovali, so pa že napovedali, da bodo predstavo še ponovili.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

