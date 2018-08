Pijan vozil z odprtim pokrovom motorja

22.8.2018 | 10:30

Foto: Arhiv DL

Novomeški policisti so bili sinoči okoli 21. ure obveščeni o nevarni vožnji voznika, ki naj bi po Ljubljanski cesti vozil avtomobil z odprtim pokrovom motorja ter na ta način ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. 23-letnega kršitelja so policisti izsledili in ustavili. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,52 miligramov alkohola. Zasegli so Renault scenic, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Mladoletnik brez izpita z ročno obračal na cesti, nato peš pobegnil

O nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila so bili novomeški policisti obveščeni tudi nekaj pred polnočjo. Občan jih je obvestil, da na cesti med Mirno Pečjo in Novim mestom voznik naglo zavira in pospešuje z vozilom ter obrača vozilo z ročno zavoro. Policisti so takoj odšli na kraj in izsledili voznika, ki je vozil Volkswagen golf. Kršitelj znakov policistov, s katerim so ga ustavljali ni upošteval, nadaljeval je z vožnjo, avtomobil ustavil in peš pobegnil. Policisti so ugotovili, da gre za mladoletnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran avtomobil na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Avtomobil so zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Izgubil oblast nad vozilom

Včeraj, nekaj pred 17. uro se je zgodila prometna nesreča na Delavski ulici v Krškem. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je vozila voznica. Voznica se je v nesreči lažje poškodovala, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,39 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Deseterica nezakonito čez državno mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli šest državljanov Eritreje in štiri državljane Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

