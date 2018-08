Poletne glasbene urice PO Krka podirajo rekorde

22.8.2018 | 14:15

Rumanja vas - Pihalni orkester Krka v letošnjem poletju že sedmo leto zapovrstjo izvaja Poletne glasbene urice, ko v mladinskem domu v Rumanji vasi vsako sredo poletnih počitnic v ta namen oblikovanem orkestru urijo mlade glasbenike in glasbenice. »Med 9. in 14. uro so tu otroci, stari od 7 do 15 let. Igrajo različne inštrumente, tako da sestavimo velik orkester in s somentorjem Jernejem Fabjanom prirediva skladbe, ki so jim poznane in všeč. Pripravljamo se na zaključni koncert, ki bo v četrtek, 30. avgusta, ob 19. uri v kulturnem domu v Straži,« je povedal mentor Poletnih glasbenik uric Borut Turk.

Na prvih delavnicah so imeli enajst otrok, udeležba je vsako leto boljša in letos so vnovič podrli lasten rekord, saj imajo kar 62 otrok. »Prihajajo iz različnih okolij, od Žužemberka do Šmarjeških Toplic, dva imamo celo iz Ljubljane,« je še povedal Turk in dodal, da je osnovni namen ostal enak: da med počitnicami inštrumenti otrok ne samevajo. »Nekaj otrok se potem po delavnicah jeseni pridruži tudi pihalnemu orkestru, saj spoznajo, kako je igrati v skupini. Na delavnicah redno sodelujejo tudi ostali naši člani, ki pomagajo in jih učijo.«

V letošnji nabor skladb so vključili poznane uspešnice, kot so It's my life, Crazy little thing, called love, Smoke on the water, Čas od Dan D itd. »Na posameznih vajah vidimo, koliko znanja ima kakšen otrok, skladbe potem priredimo na način, da vsak igra v orkestru in dobi ta občutek, da prispeva. Veliko otrok se na delavnice vrača že nekaj let in so vse boljši.«

Dobrodošlico jim je danes tradicionalno izrekel tudi straški župan Dušan Krštinc, ki je otroke razveselil s sladoledom: »Iz naše občine večina otrok obiskuje Glasbeno šolo Marjana Kozine v Novem mestu, pri nas poučuje tudi zasebna šola Janija Lipičnika in pa od lanskega leta še GŠ Emila Adamiča. Veseli smo, da imajo otroci tudi v poletnem času to možnost in igrajo na uricah pihalnega orkestra.«

8-letni Vid iz Straže igra blok flavto eno leto, glasbenih uric pa se je letos udeležil prvič: »Všeč mi je, ko igramo. In všeč mi je, da se družim s prijatelji.« Izbrane skladbe so mu nekatere težje in druge lažje, zaključnega nastopa pa se ne boji. Koncerta se že veseli tudi 10-letna Karmen, ki prihaja s Trške gore, v Rumanji vasi pa med počitnicami igra že več let: »Prej sem igrala tolkala, zdaj pa klavir, ki se ga učim in mi je zelo všeč. Pesmi, ki jih igramo, poznam že z radia, zdaj pa, ko jih spet slišim, sem prav navdušena, saj vem, da jo znam. Všeč so mi vse zvrsti glasbe.«

Urice financira pihalni orkester, ki ga kot glavna pokroviteljica podpira tovarna zdravil Krka, pa tudi MO Novo mesto in občina Straža. Zato je udeležba na uricah lahko brezplačna, iz Novega mesta so organizirani tudi prevozi, otroci dobijo malico. Letošnja novost je še ustvarjalni kotiček, ki poskrbi za nekaj kreativnega oddiha, vodi pa ga študentka likovne akademije Tjaša.

Tekst in foto: M. Martinović

