Rešili že dobrih 66 odstotkov vseh vloženih ugovorov na dohodnino

22.8.2018 | 13:05

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) je v teh dneh odposlala 27.838 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine, kar predstavlja 66,36 odst. vloženih ugovorov. Rok za doplačilo dohodnine oz. nakazilo na TRR zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine, je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Za ostale zavezance bodo odločbe izdali najpozneje do 31. oktobra 2018, so sporočili iz Fursa.

Furs je za lani izdal 1.528.772 informativnih izračunov dohodnine (IID). Zoper te je do roka ugovor podalo 41.952 zavezancev (2,7 odst.), od tega se jih je 26.180 (62,4 odst.) nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih.

Od 27.838 odločb, ki so bile izdane v teh dneh zavezancem, jih je 19.011 z vračili (68,29 odst.), 6.899 z doplačili (24,78 odst.) in 1.928 brez vračila ali doplačila dohodnine(6,93 odst.). V tej tranši je skupaj za nekaj manj kot 12,59 milijona evrov vračil in 3,52 milijona evrov doplačil. Povprečni znesek vračila je 662 evrov, doplačila pa 510 evrov, so navedli.

Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko vložijo pritožbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe na naslov Finančne uprave RS. A pri tem na upravo opozarjajo, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve, kar pomeni, da mora zavezanec kljub morebitni pritožbi davek plačati v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

Zavezanci, ki imajo doplačilo dohodnine, bodo lahko plačilne naloge poravnali tudi s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) in z mobilnimi denarnicami, ki podpirajo plačevanje s plačilnimi karticami, in sicer brez provizije. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam so dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji, so še dodali na Furs.

M. Ž.