Trije poškodovani v Občicah

22.8.2018 | 19:00

Novo mesto - Danes ob 12.21 sta v Občicah, občina Dolenjske Toplice, trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so tri poškodovane osebe oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanih, usmerjali promet in počistili cestišče.

Ob 14.35 so v bližini naselja Brege, občina Krško, gasilci PGD Brege pogasili požar na približno dvajset kvadratnih metrov strnišča in preprečili širjenje požara na kmetijska zemljišča v neposredni bližini.