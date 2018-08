Pomoč ni bila potrebna

23.8.2018 | 07:00

Včeraj ob 9.49 uri so posredovali gasilci PGD Brežice na Stiplovškovi ulici v Brežicah, kjer so s pomočjo lestve vstopili skozi balkonska vrata v stanovanjsko hišo, kjer naj bi bila onemogla oseba. Reševalci so osebo pregledali in ugotovili, da ne potrebuje pomoči. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOŠI in TP GOR. GRIBLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI MIRNI PEČI na izvodu BREZENCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Radna 2 med 6. in 8. uro, Završe izvod Završe Hribšek med 8. in 14. uro, Ograde med 9.30 in 11. uro ter Pečje med 11.30 in 13. uro.

M. K.