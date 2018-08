Še vedno opozorila, da za kolesarje ni varno

23.8.2018 | 09:10

In kje naj gre kolesar? (Foto: S. Gričar)

Šmarješke Toplice - Občina skupaj z Direkcijo RS za ceste obnavlja državno cesto od Šmarjete do Šmarjeških Toplic. En del je že narejen, drugi se še dela.

Da v času gradnje za varnost ni vse ustrezno urejeno za kolesarje, pogosto opozarja dr. Sergej Gričar in tako je bilo tudi te dni. »Lansko leto sem vam pisal na temo kolesarske steze Šmarjeta-Šmarješke Toplice, ki ni bila ustrezno prometno označena in odprta za promet. Zgodba se ponavlja tudi letos, kljub vašim zagotovilom, da je vse v redu,« pravi v pismu občini in v dokaz pošilja fotografijo, kako na kolesarski stezi stoji delovni stroj in kamion. Kolesar nima kam zapeljati. Omeni tudi primer, kako neustrezno je označeno gradbišče, konec kolesarske steze in dovoz na glavno cesto. Na dovozu je tudi velika količina peska, kar je idealno za padec.

»Žal je opaziti, da vaše obvestilo ne zaleže. Pozivam policijo in inšpektorat, da nemudoma uredita označbe in (o)znake na kolesarski »stezi smrti" ter preprečita, da se avtomobili parkirajo na stezi. Naj se parkirajo na cesti, ki je več kot dovolj široka in dolga,« pravi Gričar in dodaja, da avto nima nobene prednosti pred pešci in kolesarji. »Kako naj kolesar ve, kdaj se vključiti v promet? Kako kolesar ve, da bo konec steze in nato gradbišče? Kje je semafor za kolesarja? Kako naj kot kolesar zapeljem varno na cesto in se vključim v promet? Verjetno je čas, da vam izdam zahtevek za plačilo odškodnine?« sprašuje Gričar.

Na šmarješki občinski upravi so tako poskrbeli za ukrepanje. Kot pravi direktor občinske uprave Tomaž Ramovš, jih je izvajalec gradbenih del rekonstrukcije državne ceste nemudoma obvestil o izvedenih ukrepih in aktivnostih za zagotovitev ustrezne in varne uporabe kolesarske steze.

Gradnja se bliža h koncu

Dodaja še, da se gradnja kolesarske steze na odseku od Šmarjete do Šmarjeških Toplic bliža zaključni fazi in bo kmalu odprta in v uporabi v celotni predvideni dolžini, s čimer bo kolesarjem omogočena uporaba ločene površine, namenjene kolesarjem. »Ko bo kolesarska steza v celoti končana, bodo izpolnjeni pogoji za optimalno uporabo kolesarske steze, glede na izvedene projektne rešitve,« pravi Ramovš.

Dr. Gričarju, ki je očitno reden uporabnik kolesarskih površin, z občine še sporočajo, da občine izvajajo aktivnosti za skupni projekt regionalne kolesarske povezave z Mestno občino Novo mesto in občino Škocjan, s čimer bodo kolesarji pridobili še več primernih in urejenih površin namenjene kolesarjem. »Želimo si čim bolj udobno in varno uporabo kolesarskih stez tudi v prihodnje, saj je namen kolesarske steze, da jo uporabniki z veseljem in čim bolj varno uporabljamo, glede česar se bomo z obstoječimi in novimi projekti trudili tudi v prihodnje,« pravi Tomaž Ramovš.

L. Markelj