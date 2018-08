Noč na Krki odpovedana

23.8.2018 | 10:15

Foto: M. M, arhiv DL

Novo mesto - Tradicionalna prireditev Noč na Krki, ki je bila napovedana za to soboto, 25. avgusta, je odpovedana. »Ko se poletje preveša v jesen, je čas za dan in Noč na Krki. Prijetno celodnevno druženje na in ob reki Krki je praznik športa, vodnih aktivnosti in zabave, ki pa ni enak brez vročega poletnega vzdušja. Žal nas je letos slaba vremenska napoved prehitela in smo prisiljeni odpovedati prireditev in spremljajoče aktivnosti. Ker prestavitev ni možna verjamemo, da bo dan in Noč na Krki v letu 2019 kar dvakrat bolj prijetna in aktivna,« so sporočili organizatorji.

Zato že zdaj vabijo na druženje prihodnje leto.

M. Ž.