Projekt kulTura 'cool' za vse

23.8.2018 | 11:30

Projekt kulTura so predstavili na novinarski konferenci.

Črnomelj - Na novinarski konferenci v Črnomlju so predstavili projekt »kulTura« - tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse.« Vodilni partner v projektu v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020 je občina Jastrebarsko, ostali partnerji pa Turistična skupnost Jastrebarsko, občina Črnomelj, Razvojno informacijski center Bela krajina, Univerza v Ljubljani in mednarodna šola Libertas.

Projekt in svojo vlogo v njem so predstavili vsi, razen Libertasa - torej župan Jastrebarskega Zvonimir Novosel, Petra Masnec iz Turistične skupnosti Jastrebarsko, Dimitrij Pur kot predstavnik Interreg Slovenija – Hrvaška, črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, vodja projekta v črnomaljski občini Marija Prašin Kolbezen, direktor Razvojnega centra Bela krajina Peter Črnič in projektna sodelavka z Univerze v Ljubljani Nina Hlebec.

To ni prvo sodelovanje med Jastrebarskim in Črnomljem. Dobro sta sodelovala že v projektu IPA projekta Prebujena kulturna dediščina, ki je bil zaključen leta 2013. Tokrat v Črnomlju urejajo staro mestno jedro. A ne gre zgolj za tehnične rešitve, ampak bodo poudarili in nadgradili kakovost obstoječih ambientov. V projekt je vključena ureditev Ulice Mirana Jarca, dela Ulice Lojzeta Fabjana in platoja med cerkvijo in banko, postavili pa bodo tudi nekaj urbane opreme. Objekte kulturne dediščine ob trasi kulTura, ki danes niso dostopni za invalide, bodo opremili s premičnimi klančinami. Razvili bodo tudi mobilno aplikacijo za promocijo Črnomlja, ki bo prijazna tudi za tiste uporabnike, ki te tehnologije niso najbolj vešči. Načrtujejo, da se bo s tem povečal turistični obisk v mestu in da se bodo turisti v njem zadržali dlje časa, saj jih je sedaj večina zgolj v tranzitu.

V hrvaški Jaski pa bodo uredili območje gradu Erdody s spremljajočimi objekti in z obsežnimi parkovnimi površinami.

Prisotni na novinarski konferenci so si ogledali tudi arheološka izkopavanja v Ulici Mirana Jarca. Pri župnijski cerkvi sv. Petra, kjer sedaj izkopavajo arheologi, so odkrili pokopališče iz – tako predvidevajo – konca 17. ali začetka 18. stoletja.

Projekt bo sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj. Njegova vrednost je ocenjena na dobrih 1,3 milijona evrov, delež črnomaljske občine pa je 472.000 evrov.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

