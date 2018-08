Migrantski center v Beli krajini: Le dim ali tudi ogenj?

23.8.2018 | 16:00

Bo migrantski center v Mestnem logu? (Foto: M. B. J.)

Tako je bilo na protestu proti migrantskemu centru v Črnomlju.

Metlika - Pod tem naslovom v aktualni številki Dolenjskega lista pišemo o tem, da se je po Metliki v zadnjih dneh kot blisk razširila vest, da naj bi država v metliškem Mestnem logu, torej nedaleč od reke Kolpe in mednarodnega mejnega prehoda, postavila migrantski center. Ljudi v Metliki je ta vest vznemirila, nekateri so ogorčeni, spet tretji ne morejo razumeti, da bi center za migrante stal tako rekoč na pragu naše države, le streljaj od državne meje.

Med ljudmi je slišati, da če so Metličani in tudi drugi Belokranjci sicer pozabljeni od države, ni potrebno, da se na njih spomni, ko gre za migrantski center. Nekateri so že odločno povedali, da ga v mestu ne bodo dovolili. Oktobra pred dvema letoma so se mu s protestom odločno uprli v Črnomlju, Metličani pa pravijo, da se mu bodo tudi oni, če bo potrebno. Ustanovili so tudi Civilno iniciativo proti migrantskemu centru v Metliki.

Kaj se v resnici dogaja, smo se pozanimali pri metliškem županu Darku Zevniku, črnomaljski in semiški županji Mojci Čemas Stjepanovič in Poloni Kambič, direktorju Kmetijske zadruge Metlika Jožetu Cajnarju, predsedniku meščanske skupnosti Danilu Mežnaršiču in Annemarii Šimec iz Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Metliki. Kaj so povedali, si lahko preberete v aktualni številki Dolenjskega lista.

Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini pa zbira podpise pod spletno peticijo proti migrantskemu centru v Beli krajini. Že lani so podpisovali peticijo proti begunskemu centru v črnomaljski občini. Peticijo proti migrantskemu centru v Beli krajini je doslej podpisalo krepko čez 1.000 ljudi, podpisati pa jo je mogoče na spletnem naslovu www.pravapeticija.com/proti_migrantskemu_centru_v_beli_krajini

M. Bezek Jakše