Z nožem napadel policiste

23.8.2018 | 12:30

Novomeški policisti so danes zjutraj, okoli pol šeste ure, posredovali v Novem mestu zaradi kršitve javnega reda in miru. 46-letni Novomeščan je policiste ob prihodu napadel z nožem, vendar so ga obvladali in vklenili. V napadu je bil lažje poškodovan policist, ki so ga oskrbeli v novomeški bolnišnici. Ko so osumljenca pripeljali v urgentni center na strokovni pregled z odvzemom krvi, se je začel razburjati še tam in hotel pobegniti, zato so zoper njega ponovno uporabili prisilna sredstva in ga namestili v službeno vozilo policije. V delo so se vključili kriminalisti, osumljenca pa so po končanih policijskih postopkih z reševalnim vozilom v spremstvu policije odpeljali v psihiatrično bolnišnico. O dogodku sta bila obveščena tudi dežurni preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka.

Med prtljago tablete in ampule, ki so na seznamu prepovedanih substanc

Včeraj ob dvanajsti uri se je na vstop v Slovenijo na mejni prehod za mednarodni promet Obrežje pripeljal 33-letni državljan Bolgarije. Policisti in uslužbenci mobilne enote finančne uprave Republike Slovenijo so pri pregledu vozil, potnikov in prtljage med prtljago našli 32 škatel z različnimi tabletami in ampulami, ki so na seznamu prepovedanih substanc, zato so jih zasegli. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi 33-letnik omenjene preparate uporabljal zase (ampule testosterona, rasni hormon itd.). Na okrožno državno tožilstvo bodo poslali poročilo o ugotovitvah.

Prehiteval kolono in se zaletel, ena oseba hudo poškodovana

Včeraj okoli poldneva se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil pri Občicah na cesti od Semiča proti Novemu mestu. Po prvih ugotovitvah je do nesreče prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznika avtomobila, ki je prehiteval kolono, ki je začela zmanjševati hitrost, ker je prvo vozilo v koloni z levim smernikom nakazalo, da bo zavilo levo na stransko cesto. 46-letni voznik je trčil v zadnji del vozila 55-letne voznice, ki je začela zavijati levo. Voznico so odpeljali v splošno bolnišnico, kjer so ugotovili, da je hudo poškodovana, lažje pa se je poškodovala tudi njena sopotnica.

Vlomili v gradbeni zabojnik

Novomeški policisti so obravnavali vlom v gradbeni zabojnik, iz katerega so po prijavi oškodovancev odnesli 12 litih platišč s pnevmatikami, 16 železnih platišč s pnevmatikami in 30 trakov za povezovanje tovora. Naredili so za nekaj tisoč evrov škode.

Nelegalno ponoči čez mejo tudi dva otroka in ženska

Črnomaljski policisti so nekaj po osemnajsti uri v bližini Tanče Gore prijeli 12 tujcev, ki so v Slovenijo prišli izven mejnih prehodov. V postopku so ugotovili, da naj bi šlo za po enega državljana Pakistana in Irana, dva državljana Afganistana in osem državljanov Bangladeša. Okoli pol ene ure danes ponoči pa so v Gribljah prijeli še osem tujcev. Šlo naj bi za štiri državljane Irana in štiri državljane Iraka, med njimi sta bila tudi dva otroka in ženska. Policijski postopki z omenjeno dvajseterico še niso zaključeni.

M. Ž.