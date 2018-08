Tako se je pelo in igralo nekoč

23.8.2018 | 13:40

Iz Adlešičev sta prišli kar dve skupini.

Rosalnice - Včeraj zvečer je bilo pod starimi lipami pri Treh farah v Rosalnicah srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Bele krajine z naslovom Tako se je pelo in igralo nekoč. Dogodek je bil predzadnji v okviru letošnjih 26. metliških mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad. Sklenili jih bodo jutri, 24. avgusta, ob 20. uri na metliškem grajskem dvorišču. Radovci bodo pripravili kulturno-zabavni večer s hudomušnim naslovom Unegajmo po radofsko, na katerem se bodo predstavili z igro in pesmijo.

Na sinočnji prireditvi so nastopili pevska skupina Društva kmečkih žena Metlika Stezice, ki jo vodi Marica Kambič, Šokice iz Semiča pod vodstvom Terezije Simonič, orgličar Oto Nemanič z Gornje Lokvice ter Semiški klobukarji pod vodstvom Andraža Banovca. Pa Grajski pevci iz Predgrada in pevska skupina Dobra volja je najbolja s Sinjega Vrha, ki ju vodi Katarina Kapš. Iz Adlešičev so nastopili tamburaši iz KUD Božo Račič, ki igrajo pod vodstvom Damirja Jankoviča, in Kresnice pod umetniškim vodstvom Majde Veselič. Večer pa je že po tradiciji zaključil ljudski harmonikar Martin Pečavar iz Nestoplje vasi.

Predsednik sveta metliške območne izpostave JSKD Janko Bračika je podelil zahvale za sodelovanje na srečanju, ki ga je strokovno spremljal Gregor Volk.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

