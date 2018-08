Nadaljevali bodo z urejanjem pločnikov

23.8.2018 | 14:40

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Z novomeške občine so sporočili, da bodo jutri in v soboto nadaljevali z urejanje pločnikov v sklopu prenove mestnega jedra.

Po že opravljeni odstranitvi bodo betonirali in ulivali nove pločnike, kar bo vplivalo na dostop do poslovnih in stanovanjskih objektov. Predviden odsek tokrat zajema objekta Glavnega trga s hišnima številkama 16 in 18, do katerih bo v petek in soboto dostop iz trga onemogočen.

M. Ž.