Razstrelili ročno bombo

23.8.2018 | 18:10

Ilustrativna fotografija (Foto: lokalno.si)

Ob 8. zjutraj je v Drenju na območju Dolenjskih Toplic občan v gozdu naletel na italijansko ročno bombo iz obdobja II. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Ljubljanske regije sta bombo uničila na kraju najdbe. Gasilci PGD Soteska in PGD Dolenjske Toplice ter policisti so zavarovali območje razstrelitve. Na kraju so bili prisotni tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe in lokalna skupnost.

J. A.