29 novih milijonov za regionalni razvoj v Jugovzhodni Sloveniji

23.8.2018 | 18:30

Novo mesto - Novomeški župan in predsednik Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija Gregor Macedoni in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek sta danes podpisala dopolnitev dogovora za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija. Dokument zajema 25 novih razvojnih projektov v regiji na področju gospodarstva, trajnostne mobilnosti in komunalne infrastrukture v skupni vrednosti 59,27 milijona evrov, od tega je slabih 29 milijonov zagotovljenih evropskih in državnih sredstev, so sporočili z novomeške občine.

Na spletni strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so zapisali, da bodo izvedbo omogočila tri ministrstva, ki bodo skupaj prispevala 28,90 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo sofinanciralo 13 projektov v skupni vrednosti 9,99 milijona evrov za poslovne cone in podporno okolje, ministrstvo za infrastrukturo bo za 7 projektov za ureditev kolesarskih stez in izboljšanje regionalne mobilnosti namenilo skupno 13,76 milijona evrov, ministrstvo za okolje in prostor pa bo 5 projektom za kanalizacijske sisteme in čistilne naprave ter za oskrbo prebivalstva s pitno vodo namenilo skupno 5,16 milijona evrov.

Mestna občina Novo mesto si je zagotovila pet novih projektov v predvideni skupni vrednosti 16,5 milijona evrov, ki prinašajo nadgradnjo infrastrukture v Poslovno industrijski coni Cikava in spodbujanje urbane mobilnosti s širitvijo novih regionalnih kolesarskih povezav (Trebnje - Mirna Peč – Novo mesto, Novo mesto – Straža – Dolenjske Toplice, Novo mesto – Šmarješke Toplice – Škocjan).

"Hkrati pa je eden od ključnih regijskih projektov, vključenih v dogovor, ki v največji meri združuje razvojna prizadevanja celotne regije, nadaljevanje izgradnje tretje razvojne osi od predora pod Gorjanci proti meji s Hrvaško. Na ta način bo obljubljena časovnica tudi dodatno pogojena z roki za črpanje evropskih sredstev," so zapisali v sporočilo za javnost na novomeški občini.

J. A., foto: MO Novo mesto