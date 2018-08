Gradili bodo dve novi gozdni cesti

24.8.2018 | 16:15

Slika je ilustrativna (Foto: V.K., arhiv Lokalno.si)

Trebnje - Občina Trebnje je na predlog in v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Velika Loka v prvi polovici lanskega leta pristopila k pripravi projekta izgradnje dveh gozdnih cest, s katerim sta tudi kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavljenim konec septembra lani. Na razpisu sta bili uspešni in dobili 64.800 evrov nepovratnega denarja, vrednost celotne naložbe pa je ocenjena na dobrih 130.000 evrov, piše na spletni strani trebanjske občine.

Tako bodo zgradili dve novi gozdni cesti oziroma tri odseke, in sicer Velika Loka-Mlačna v skupni dolžini okoli 3200 metrov in Pluska-Mlačna v dolžini okoli 1900 metrov. »Namen gradnje gozdnih cest je odpiranje zaprtega področja gozdov in ureditev kvalitetnega dostopa do gozdnih parcel. Z izgradnjo sistema gozdnih cest bo omogočen varen dostop v prostor in na gozdne parcele, skrajšane bodo spravilne razdalje, urejeni pa bodo tudi pogoji za gospodarjenje z gozdom, posebej za rampanje, manipulacijo in skladiščenje lesa,« so pojasnili.

Gozdna cesta bo lahko pridobitev tudi za rekreativne dejavnosti lokalne skupnosti, denimo za pohodnike, kolesarje, konjenike…, pomembna pa bo tudi iz vidika protipožarnega varstva gozdov, so dodali.

Z deli bodo začeli takoj po zaključenem postopku javnega naročila za izbor izvajalca, lastnike zemljišč pa bodo o začetku predhodno obvestili.

M. Ž.