Novomeški alpinisti pred novo odpravo

24.8.2018 | 08:05

Foto: Jože Hartman, arhiv DL

Novo mesto - Plezalni klub Novo mesto že vrsto let pripravlja tabore v visokogorju, v soboto pa se odpravljajo na 7-dnevni alpinistični tabor v švicarske Alpe.

»V zadnjih 25 letih smo se člani kluba povzpeli na kitajski sedemtisočak Mustagh Ata (7546 m), z vrha smo opravili alpinistični spust na smučeh, pristopili smo na najvišji vrh Amerike - Aconcaguo (6962 m), v Himalaji smo se povzpeli pod vrh Patibare (7105 m), v severni Afriki v pogorju Atlas osvojili Toubkal (4167 m), Ras (4083 m) in Timesguido (4088 m), v Rusiji smo se povzpeli na Elbrus (5642 m). Poleg vzponov na drugih kontinentih smo dejavni tudi v gorstvih Evrope, predvsem s pristopi na Alpske štiritisočake. Do sedaj smo osvojili že preko 20 različnih vrhov štiritisočakov (Monte Rosa, Mont Blanc, Dom, Duforspitze, Mönch, Jungfrau, Castor, Polux, Matterhon, Weisshorn, Piz Bernina, Lyskam in druge). Vsako leto opravljamo tudi alpinistične ture v domačih gorstvih poleti in pozimi,« je povedal predsednik kluba Tomaž Erpič.

Kot omenjeno, se v soboto odpravljajo v Švico: »Letošnji cilj je prečenje Lentzspitze grebena, vzpon pa bomo opravili samostojno, brez gorskih vodnikov. Za aklimatizacijske vzpone se bomo povzpeli na Weissmeiss (4023 m) in Lagginghorn (4010 m), nato se bomo povzpeli do koče Mischabelhütte, ki je izhodišče za prečenje grebena Lenzspitze - Nadelhorna. Ekipo sestavljajo izkušeni alpinisti in alpinisti pripravniki.«

Njuno odpravo boste lahko spremljali preko spletnega dnevnika.

M. M.