Nizozemski veleposlanik v Črnomlju

24.8.2018 | 12:40

Črnomelj - Občino Črnomelj je obiskal nizozemski veleposlanik Bart Twaalfhoven, ki redno obiskuje slovenska mesta in regije. Namen njegovega obiska je bil, da se spozna z zgodovino Črnomlja, gospodarstvom, kulturo in razvojnim potencialom te občine.

Kot so sporočili iz kabineta županje Mojce Čemas Stjepanovič, je veleposlanik skupaj s soprogo najprej prisluhnil predstavitvi, ki jo je pripravil RIC Bela krajina, nato pa je obiskal Mestno muzejsko zbirko. Sledil je obisk Podjetniškega inkubatorja, kjer se je predstavilo podjetje Starkmat.

Veleposlanik in žena sta si ogledala tudi ograjo ob Kolpi v Vinici, kjer je bil prisoten tudi vodja oddelka za državno mejo in tujce iz PU Novo mesto Anton Štubljar. Na koncu sta gosta obiskala še Krajinski park Lahinja in si ogledala njegove znamenitosti.

J. A., foto: Občina Črnomelj

Galerija