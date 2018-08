Potres pri Radečah; ob Krki gorela smreka

24.8.2018 | 07:00

Sinoči ob 22.56 uri so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Radeč, 46 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Sevnice in Radeč. Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo ocenjuje, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Včeraj ob 18.16 uri je na Otočcu, občina Novo mesto, ob reki Krki med kampom in golf igriščem gorelo drevo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Ratež so pogasili gorečo smreko in okoliško podrast.

Ob 19.01 so posredovali gasilci PGD Obrežje v naselju Jereslavec, kjer so odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNA;

- od 8:00 do 9:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 12. uro na območju TP Vihre izvod Mrtvice levo in med 12.30 in 14. uro na območju TP Jelša vas Gorica desno.

M. K.