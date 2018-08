Z viličarjem čez prste

Krški policisti so včeraj posredovali zaradi delovne nesreče. Kot so ugotovili, je v skladiščnem prostoru med vzvratno vožnjo viličar zapeljal čez nogo 67-letni delavki in ji zlomil tri prste na nogi. O dogodku so sicer obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilko, sicer pa je imela 65-letna voznica viličarja ustrezen izpit, alkohol pa prav tako ni bil prisoten.

Drzna tatvina

V sredo dopoldne je neznanec prinesel nabrusit verigo motorne žage v trgovino v Novem mestu. Medtem ko je prodajalec šel brusit verigo, je neznanec s police vzel motorno žago Stihl MS180 in jo odnesel ven. Mirno se je vrnil nazaj v trgovino ter počakal, da mu je prodajalec vrnil nabrušeno verigo, nato pa trgovino zapustil. Šele včeraj dopoldne so pri pregledovanju posnetkov nadzornih kamer tatvino ugotovili in jo prijavili policistom. Predrznež je trgovino oškodoval za nekaj manj kot tristo evrov, film s posnetkom predrznega podviga pa je sedaj v rokah policistov.

Kraja telefona iz odklenjenega avtomobila

V večernih urah je nepridiprav izkoristil priložnost in iz odklenjenega avtomobila, parkiranega pred trgovino v Šentjerneju, ukradel mobilni telefon. Huawei P10, vreden okoli 200 evrov, je bil na armaturni plošči avtomobila.

Mejne zadeve in tujci

Na vstopu v državo na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje so policisti odvzeli prostost 27-letenmu državljanu Makedonije, saj so pri mejni kontroli ugotovili, da je ljubljansko sodišče zanj razpisalo iskanje. Predali so ga pravosodnim policistom ljubljanskih zaporov.

Kot so še dodali s PU Novo mesto, so na področju prometne varnosti včeraj obravnavali trinajst nesreč z materialno škodo ter dve z lahkimi poškodbami. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli tri osebne avtomobila in motorno kolo.

