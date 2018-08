Preko 24 tisočakov Za našo Silvo

24.8.2018 | 11:40

Betka Luštek (na desni) je družini Silve Gorenc predala darilni bon.

Šentjernej - V okviru pestrega dogajanja ob Jernejevem je bil tudi dogodek z dobrodelno noto. Turistično društvo Vrhpolje je za svojo sovaščanko Silvo Gorenc, ki je pristala na invalidskem vozičku, organiziralo dobrodelni koncert z naslovom Za našo Silvo. Nastopili so domačini: Pihalni orkester Občine Šentjernej, vokalna skupina Gorjanski spev, Bort Ross, Eva Gorenc za presenečenje pa so poskrbeli vrhpoljski otroci.

Silva Gorenc z družino

Kot je povedala predsednica društva Betka Luštek, so zadovoljni, da je koncert uspel in da je bila velika dvorana Kulturnega centra Primoža Trubarja polna do zadnjega kotička. Očitno je dobrodelnost v šentjernejski dolini doma, saj so za Gorenčevo, o kateri so si obiskovalci lahko ogledali tudi filmček in jo bolje spoznali, zbrali preko 24 tisoč evrov, ki ji bo pomagalo čim bolj kakovostno preživeti vsakdan. Vsa dobrodelna sredstva in izkupiček od prodanih kart je namreč namenjen za njeno zdravljenje, terapije, dvigalo in ostale pripomočke.

Velika dvorana KC je bila nabito polna!

Na koncertu, ki ga je povezovala Elizabeta Kušljan Gegič, je Luštkova Silvi in njeni družini predala darilni bon, sredstva pa se na računu Humanitarnega društva Moja pot za Silvo in preko RK Novo mesto še zbirajo. »Silva nas potrebuje danes, jutri, zato so dobrodelni prispevki dobrodošli tudi v prihodnje,« pravi Betka Luštek, ki se zahvaljuje vsem nastopajočim in dobrotnikom, podjetjem in posameznikom, ki so darovali za Silvo. Slednja je bila daru vesela, ima veliko pozitivne energije in volje, ter pravi, da se bo borila naprej.

Župan Radko Luzar s šopkom za slavljenko

Silvo Gorenc pa je na koncertu prijetno presenetil tudi šentjernejski župan Radko Luzar, ki ji je ob rojstnem dnevu, ki ga je praznovala naslednji dan, podaril šopek cvetja.

Obiskovalci so se nato še radi zadržali v avli kulturnega centra, poklepetali in se družili s Silvo, za prigrizek pa so poskrbeli organizatorji ter šentjernejsko društvo vinogradnikov z vinsko kapljico.

Silvi lahko še pomagate z nakazilom sredstev Humanitarnemu društvu Moja pot iz Cerovega loga in sicer na račun: SI56 6100 0001 9617 724 (delavska hranilnica), BIC banke: HDELSI22, namen nakazila: humanitarna pomoč za Silvo, sklic ali referenca: 00 02, koda namena: CHAR

L. Markelj, foto: Klemen Sofrič

