Goga je mesto dogodkov

24.8.2018 | 13:30

Novo mesto - Dvajset let je minilo, odkar je Društvo novomeških študentov ustanovilo svojo založbo, založbo Goga. Idejo za lastno študentsko založbo je njen prvi direktor Gregor Macedoni dobil, ko so na ljubljanski univerzi, kjer je bil v času študija predsednik študentske vlade, ustanovili študentsko založbo Beletrina. Ideja se je v Novem mestu dobro prijela, ustanovili so zavod, začeli izdajati študentski časopis Park, v literarni zbirki je izšel prvi roman - Kratek izlet Ratka Cvetniča, ki so mu sledila dela Klemna Piska, Maje Razboršek, Sama Dražumeriča, Katje Plut … v glasbeni zbirki Goga Musica pa prve zgoščenke.

V dvajsetih letih je pri Gogi izšlo že prek šestdeset knjig, ki so jih v paketu ponudili zbirateljem na sinočnji dobrodelni dražbi in za rezindenčno štipendijo za enega od slovenskih pisateljev zanjo dobili 750 evrov, še nekaj denarja pa so zbrali za izbrane posamezne knjige, plakat in risbo Gogine kave.

Goga je v teh dvajsetih letih iz založbe prerasla v dejaven zavod, ki poleg izdaje knjig vsestransko skrbi za pestro kulturno dogajanje v mestu, pripravlja številne literarne večere, prireja prireditve Novomeških poletnih večerov, festival uličnega gledališča Rudi Potepuški in festival kratke zgodbe Novo mesto short ter različne glasbene dogodke, skrbi za novomeško pisateljsko rezidenco, v kateri ustvarjalne mesece preživljajo literati iz vsega sveta, ter gosti vsakoletni prevajalski seminar, obenem pa je vključena tudi v več mednarodnih projektov na področju literature.

Sinočnjega dogodka ob dvajsetletnici Goge so se udeležili tudi številni avtorji, ki so v dvajsetih letih sodelovali z novomeško založbo. Odlomke iz svojih pri Gogi izdanih del so brali Boris A. Novak, Sebastijan Pregelj, Peter Rezman, Maja Gal Štromar, Stanka Hrastelj, Dijana Matković, Nejc Gazvoda, Tadej Golob in Vlado Kreslin, ki je pri Gogi izdal pesniško zbirko, a tokrat svojih pesmi ni le bral, ampak jih je kar nekaj tudi za pel. Odlomek iz romana Svetlane Slapšak Istomesečniki je namesto avtorice, ki je prav ta dan doživela nov napad skrajnežev, prebrala prevajalka Seta Knop.

Literarni del praznovanja Gogine dvajsetletnice se je prepletal z glasbenim, v katerem so svoje glasbene moči pod vodstvom urednika zbirke Goga Musica Marijana Dovića združili glasbeniki, ki so nekateri sodelovali tudi pri več Goginih zgoščenkah. Literarnemu delu praznovanja bo sledil glasbeni del, v katerem bodo nastopili Brina Vogelnik, Jan Tomšič, Vasko Atanasovski, Robert Jukič, in Blaž Celarec. Številne Goginim prireditvam nadvse zveste obiskovalce, ki so tudi tokrat napolnili prizorišče na gradu Grm, je ob koncu z velikansko in zelo okusno sadno rojstnodnevno torto presenetila programska vodja Goge Vesna Kelbl.

I. Vidmar

Galerija