Jutri okoli Grma, v nedeljo od Zagreba do Novega mesta

24.8.2018 | 14:30

Dušan Rajović je bil lani v ciljnem šprintu premočan za vso konkurenco. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Zadnji konec tedna v avgustu je zdaj že tradicionalno namenjen kolesarskima dirkama Hrvaška – Slovenija in okoli Grma. Na nedeljski članski dirki od Zagreba do Novega mesta bodo lansko zmago branili člani Kolesarskega kluba Adria Mobil, ko je slavil Dušan Rajović. Na traso z enakim izhodiščem in ciljem se bodo podali tudi rekreativni kolesarji, v Novem mestu pa se bodo dan prej med ostalimi predstavili tudi najmlajši kolesarji, so sporočili iz novomeškega kluba.

KK Adria Mobil in Biciklistički klub Zagreb torej v nedeljo organizirata 11. dirko Hrvaška – Slovenija. Start dirke bo v ob 12-ih pred zagrebškim narodnim gledališčem. Po prevoženih 105 kilometrih bo karavana kolesarjev prvič prispela v Novo mesto, kje bodo opravili še štiri tako imenovane »balkanske kroge«. Tokrat bo cilj dirke na Seidlovi cesti, gledalci pa bodo kolesarje prvič pozdravili okoli 14.30.

Kot že rečeno, bo lansko zmago branil Dušan Rajović, ki bo tudi tokrat prvi mož ekipe Adria Mobil. Poleg njega bodo za novomeški klub dirkali še Radoslav Rogina, Žiga Grošelj, Josip Rumac, Jon Božič, Gašper Katrašnik in Gregor Gazvoda, so navedli v klubu.

Na dirki bo sicer skupaj nastopilo kar 21 ekip iz Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske, Švice in seveda Slovenije. Poleg Adrie Mobil bodo barve Slovenije zastopali še KK Kranj, Ljubljana Gusto Xaurum, mebloJOGI Pro-Concrete in klub Grega Bole Bled. Izpostaviti velja še Roka Korošca in Mateja Mugerlija, ki vozita za ekipo MyBike Stevens, slednji je dirko že dobil v sezoni 2010.

V sklopu dirke se bodo v nedeljo na dobrih 80 kilometrov dolgo od Zagreba do Novega mesta podali tudi rekreativni kolesarji.

Dirka okoli Grma

Dan prej, v soboto, Kolesarski klub Adria Mobil pripravlja dirko okoli Grma, ki se bo s preizkušnjami v vseh kategorijah dečkov in deklic ter mladink začela ob 13.30, ob 15.50 bo na vrsti dirka mlajših mladincev, starejših mladink in članic, za njimi bodo nastopili starejši mladinci, pred člansko dirko, ki se bo začela ob 18.10, pa bodo na svoj račun prišli osnovnošolci in predšolski otroci, ki še niso vključeni v organizirano vadbo kolesarstva.

Na posebnih zabavnih otroških dirkah bodo nastopili v štirih kategorijah: prva bo namenjena šolarjem 6. in 7. razreda ter 8. in 9. razreda, sledila bo dirka šolarjev od 1. do 5. razreda ter dirka predšolskih otrok. Edini pogoj je, da otroci pripeljejo s seboj svoja kolesa, najmlajši lahko tudi poganjalčke, ter zaščitno čelado. Prijave zbirajo neposredno pred samim začetkom.

Pretekli zmagovalci članske dirke:

2008 Ljubljana – Zagreb: Robert Vrečer (Radenska Rog)

2009 Ljubljana – Zagreb: Robert Vrečer (Adria Mobil)

2010 Zagreb – Ljubljana: Matej Mugerli (Perutnina Ptuj)

2011 Zagreb – Ljubljana: Kristjan Fajt (Adria Mobil)

2012 Zagreb – Ljubljana: Marko Kump (Adria Mobil)

2013 Hrvaška – Slovenija: Riccardo Zoidl (Team Gourmetfein – Simplon)

2014 Hrvaška – Slovenija: Primož Roglič (Adria Mobil)

2015 Hrvaška – Slovenija: Marko Kump (Adria Mobil)

2016 Hrvaška – Slovenija: Jannik Steimle (Team Felbermayr – Simplon Wels)

2017 Hrvaška – Slovenija: Dušan Rajović (Adria Mobil)

M. Ž.