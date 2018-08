Vozili trčili, poškodovanec v novomeški bolnišnici

24.8.2018 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 11.34 sta na cesti Velika Loka—Čatež v občini Trebnje trčila tovorno in kombinirano vozilo. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj in odklopili akumulator na vozilu, delavec CGP Novo mesto pa je počistil cestišče. Cesta je bila v času intervencija zaprta za ves promet.

Vozili čelno trčili

Danes ob 14.54 sta v Slovenski vasi v občini Šentrupert čelno trčili osebni vozili. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, izvlekli osebo iz uničenega vozila in jo prenesli do reševalnega vozila, usmerjali promet, posuli iztekle motorne tekočine in skupaj z delavci CGP Novo mesto odstranili posledice ter počistili cestišče.

Gorela drva, podrast, grmičevje, lesena koliba

Danes ob 14.21 so izven naselja Podbočje v občini Krško v gozdu gorela drva, podrast, grmičevje in lesena koliba. Gasilci PGE Krško in PGD Podbočje so zavarovali območje, preprečili širitev, podrli goreča drevesa ter požar pogasili. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Podbočje. Obveščene so bile pristojne službe.

S helikopterjem v UKC

Danes zjutraj ob 7.49 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljala obolelo osebo iz Metlike v UKC Ljubljana.

L. M.