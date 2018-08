Subvencionirane vozovnice: V treh minutah jo imate

25.8.2018 | 19:30

Trenutno je avtobusna postaja v Novem mestu osamljena, a že kmalu jo bodo napolnili dijaki, ki obiskujejo bližnje šole. (Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto - Približuje se september, ko se začenja novo šolsko leto. Dijaki in študenti, ki so od kraja izobraževanja oddaljeni najmanj dva kilometra, so upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu.

Upravičenci lahko pridobijo subvencionirano vozovnico, ki velja v javnem linijskem avtobusnem, železniškem in mestnem prometu. Od lani je vloge za odobritev ali podaljšanje vozovnice mogoče oddati z digitalnim potrdilom tudi prek spleta.

PRVO LETO ŠE TEŽAVE

»V preteklem šolskem/študijskem letu je bilo prek portala eUprava oddanih 5.640 elektronskih vlog; od tega je bilo 3.815 ustreznih in odobrenih (uspešno oddane in odobrene elektronske vloge predstavljajo približno 4,14 odstotka vseh vlog). V sistemu je za preteklo šolsko/študijsko leto 92.200 vseh vlog za subvencionirano vozovnico,« so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, na katerem v novem šolskem oz. študijskem letu pričakujejo najmanj 100-odstotno povečanje uspešno oddanih elektronskih vlog.

»Glede na število vseh oddanih elektronskih vlog je bilo približno 32 odstotkov zavrnjenih, kar je predvsem posledica napačnega razumevanja navodil in izpolnjevanje vlog. V ta namen smo poenostavili in popravili navodila. Vsaka nova sprememba namreč zahteva svoj čas, da jo uporabniki zaznajo in spoznajo njene pozitivne učinke.«

IZ TREBNJEGA DO LJUBLJANE

Ker praktični primeri povedo več kot teorija, smo na pristojnem ministrstvu poizvedeli, kako do subvencionirane vozovnice za dijaka, ki se bo vozil iz Trebnjega do Ljubljane in potrebuje tudi vozovnico za mestni promet, pa tudi kakšen bo njegov mesečni strošek. Za drugi primer smo vzeli dijaka, ki se bo vozil s Kostanjevice na Krki v Novo mesto.

Oba dijaka lahko oddata vlogi prek portala eUprava, za kar potrebujeta digitalno potrdilo. »Če je upravičenec mladoleten, lahko zanj vlogo odda zakoniti zastopnik s svojim digitalnim potrdilom. Osebno se vloga odda na katerem koli prodajnem mestu prevoznika, ki izvaja subvencioniran prevoz.«

Velja opozoriti, da mora biti vloga v celoti izpolnjena in potrjena od izobraževalne ustanove, če je izobraževalna ustanova ne potrdi, pa velja potrdilo o vpisu.

Ob elektronski oddaji vloge se podatki upravičenca in izobraževalnega zavoda pridobijo iz uradnih evidenc, zato jih vlagatelju ni treba izpolnjevati.

»V obeh primerih je treba izbrati vrsto vozovnice, ki jo upravičenec potrebuje za relacijo od kraja prebivanja do kraja izobraževanja. Če se bo dijak vsak dan vozil na navedeni relaciji, potrebuje mesečno vozovnico. Za relacijo prevoza od Trebnjega do Ljubljane navede R – relacijsko vrsto prevoza, za katero navede tudi vstopno in izstopno postajališče. Za mestni promet navede M – mestno vrsto prevoza in območje mestnega prometa MP Ljubljana.«

Relacija od Trebnjega do Ljubljane je v prvem razredu oddaljenosti, torej znaša cena medkrajevne vozovnice, ki jo plača upravičenec, 25 evrov. Za mestni promet v Ljubljani doplača 10 evrov.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

S KOSTANJEVICE V NOVO MESTO

V primeru dijaka, ki se bo vozil s Kostanjevice na Krki v Novo mesto, glede oddaje vloge velja enak postopek pa tudi cena je enaka kot za dijaka, ki se bo iz Trebnjega vozil do Ljubljane. »Edina razlika je, da ni doplačila za mestni promet v Novem mestu in za navedeni mestni promet ni treba navajati območja,« so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.

KARTICA IJPP

Kot smo že zapisali, se vlogo lahko odda na prodajnem mestu katerega koli prevoznika, ki opravlja subvencionirane prevoze. Priložiti ji je treba tudi kartico IJPP (kartico za integrirani javni potniški promet), na katero se naloži vozovnica. »Če vlagatelj vlogo oddaja prvič, kartico IJPP prejme na mestu oddaje vloge.«

Elektronska oddaja vloge za novo šolsko oz. študijsko leto je omogočena ves čas, osebno pa jo bo mogoče oddati predvidoma po 20. avgustu. »Sam postopek sprejema in vnosa vloge ter izdaja vozovnice naj ne bi trajala več kot tri minute.«

In kako se preverja identiteta imetnika? »Na podlagi evidenčne (CUID) številke kartice IJPP,« pravijo na omenjenem ministrstvu.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 9. avgusta 2018

Janja Ambrožič