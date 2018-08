Jernejev koncert in večer penin

25.8.2018 | 08:00

Pihalni orkester občine Šentjernej je poskrbel za tradicionalni koncert ob Jernejevem.

Šentjernej - Na Trgu Gorjanskega bataljona, po domače na plac, je na predvečer svetega Jerneja potekal Jernejev koncert. Zaigral je Pihalni orkester Občine Šentjernej pod taktirko Sandija Franka in privabil številne občane, ki so po koncertu uživali v večeru penin iz kleti Martinčič, Kartuzije Pleterje, Slovenec, Štemberger in Karlovček.

Kralj cvička Jernej Martinčič

Na koncertu so bili kot gostje prisotni tudi predstavniki iz pobratene srbske občine Svrljig. Zbrane je nagovoril župan šentjernejske občine Radko Luzar. Občani so vstopili tako v prijeten glasbeni večer z domačimi godbeniki in se spomnili leta 1991, ko so godbeniki pripravili praznovanje ob svoji 80-letnici. Tistega leta je po koncertu sledila prava godbeniška veselica, tako kot so ta večer obiskovalci po koncertu lahko uživali v večeru penin.

Pihalni orkester Občine Šentjernej je navdušil s prijetnimi slovenskimi melodijami, popevkami, pa tudi z rokovsko glasbo. Lep program sta obogatila solista Ema Pavlič, ki obiskuje Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, ter Benjamin Kovačič, bivši član godbe. Da glasba človeka oblikuje in plemeniti, osrečuje, razvija ljubezen ne samo do lepega, temveč tudi do skupnosti, verjame tudi predsednik godbe Jani Selak, ki je zbrane nagovoril in povabil medse aktualnega kralja cvička Jerneja Martinčiča. Ta je s sabljo odprl penino in uradno odprl t.t. večer penin. Občinstvo je z močnim aplavzom pokazalo, da je navdušeno nad prijetnim koncertnim programom ter tudi nad prisrčnostjo in gostoljubnostjo Šentjernejčanov.

