Z Uneganjem po radofsko so se končale metliške poletne pritrditve

25.8.2018 | 09:10

Radovci so zaključili letošnje metliške poletne prireditve.

Metlika - S kulturno-zabavnim večerom z naslovom Unegajmo po radofsko, ki so ga pripravili prebivalci Radovice, so včeraj zvečer na metliškem grajskem dvorišču zaključili 26. mednarodne poletne prireditve Pridi zvečer na grad. Od začetka junija se je zvrstilo 14 dogodkov, eden je bil odpovedan, en pa zaradi slabega vremena prestavljen.

Tudi sicer organizatorjem vreme letos ni bilo naklonjeno, a kot je dejala predsednica prireditvenega odbora Marta Strahinić, so zadovoljni z obiskom, saj si je dogodke ogledalo več kot 3.000 obiskovalcev. Rekorden obisk pa je bil na koncertu orkestra Slovenske filharmonije ter na včerajšnjem dogodku. Zelo velik je bil tudi obisk dveh dogodkov za otroke.

Radovci niso le pridni in veseli, ampak imajo tudi neizmerno voljo do druženja in gledališkega ustvarjanja. Sicer pa ima igranje v njihovi vasi dolgo tradicijo. Tokrat so popestrili poletni večer z igranjem in pesmijo. Predstavili so se v štirih igricah. Tri od njih so bile hudomušne, ena pa tragična, a s srečnim koncem.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija