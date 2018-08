Na Košenicah zagorel pomivalni stroj

25.8.2018 | 07:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ponoči ob 01.31 je na Košenicah v novomeški občini v stanovanjski hiši zagorel pomivalni stroj. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so stroj odklopili iz omrežja, ga iznesli iz stanovanjskega objekta ter opravili pregled s termovizijsko kamero.

Možne nevihte z močnejšimi nalivi, sunki vetra….

Po meteorološki prognozi Agencije RS za okolje bodo tudi danes dopoldne možne nevihte z močnejši nalivi in sunki vetra. Takšno vreme bo vse do nedelje, ko bodo ob pogostih nalivih v večjem delu države hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke. Ob tem so možna posamezna razlivanja. Pojav bo bolj verjeten predvsem v jugozahodni ter tudi zahodni in osrednji Sloveniji in sicer od sobote dopoldne do nedelje ponoči. V primeru dolgotrajnejših krajevnih nalivov so ponekod možne tudi hudourniške poplave.

L. M.