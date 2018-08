Ustvarjali na temo morskih radosti

25.8.2018 | 13:20

Mladi so ustvarjalni in želijo počitnice preživeti zanimivo, tudi z vrstniki. Na sliki na delavnici z mentorico Majo Metelko (na desni).

Šmarjeta - Počitnice se počasi bližajo h koncu, zato je treba proste dneve do 1. oz. 3. septembra še čim bolj izkoristiti. Tako menijo tudi udeleženci ustvarjalne delavnice slikanja, risanja in recikliranja, ki je včeraj potekala v prostorih OŠ Šmarjeta v okviru Večgeneracijskega centra Skupaj.

Svetilniki iz odpadnega materiala

Otroci so pod mentorstvom domačinke Maje Metelko ustvarjali na morsko tematiko. Najprej so z vodnimi barvami slikali spomine na počitnice, nato pa so iz različnih odpadnih materialov izdelovali svetilnike. Pri tem so uporabili plastiko, rolice ipd. Ker k morju sodi tudi ladjica, so se lotili še te - s pregibanjem papirja, palčkami in drugimi pripomočki so izdelali prav lične izdelke.

Maja Metelko

Kot je povedala Metelkova, je ob petkih na delavnice redno prihajalo okrog osem otrok, starih od šest do enajst let, zlasti iz Šmarjete in okolice, ki so uživali v ustvarjanju in igrah. Iz reklamnih letakov in konzervnih pokrovčkov so izdelali družabno igro Spomin in jo seveda tudi preizkusili, naredili so tudi sestavljanko iz slik. Poseben izziv je bilo tudi poslikavanje večjih kamnov. Sicer pa so se v športno-rekreativnih delavnicah šli še različne družabno gibalne igre, zlasti take, ki so se jih šli nekoč njihovi starši in stari starši, sami pa jih skorajda ne poznajo več - gnilo jajce, telefonček, kegljanje…

Športno- rekreativna delavnica, ko bodo otroci telovadili s pripomočki iz narave, ter se igrali s športnimi rekviziti iz naravnih materialov, bo na voljo še v petek, 31. avgusta, med 8.30 do 11.30. Delavnica je zastonj, malico in pijačo pa je treba prinesti s seboj.

Besedilo in foto: L. Markelj

