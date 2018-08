Razočaran nad Telekomom, ker se čuti oškodovanega

25.8.2018 | 10:25

»Izvajalec ni kriv, ker je le opravil delo po naročilu, ampak ob moji zidanici ne bi smeli kopati,« pravi Borse. Njegova zidanica je na desni.

Dolenji Maharovec - Navaden posameznik je v boju za svoje pravice z velikimi podjetji običajno nemočen in takšno izkušnjo s Telekomom Slovenije nam je zaupal Pavel Borse iz Dolenjega Maharovca v šentjernejski občini.

»Nimam ne živcev ne časa ne denarja, da bi se bodel in pogajal z njimi ali s kako zavarovalnico, ter dokazoval svoj prav, saj vem, da me bo to stalo veliko denarja, izplen pa bo ničen. Bi pa rad s svojo zgodbo vsaj opozoril poštene ljudi, da ne bodo nasedali prevarantom,« pravi Borse.

Pavel Borse (Foto: L. M.)

Pri gradnji optičnega omrežja skozi Vinji vrh, kjer ima Borse vinograd in starejšo, okrog dvesto leta staro zidanico, v kateri hrani vinogradniško posodo in orodje za delo v vinogradu, je namreč prišlo do poškodb, ki so po njegovem mnenju posledica nepravilnega izkopa mimo zidanice. Zdaj pa za to ni kriv nihče, a sogovornik je prepričan, da so ga Telekom in izvajalci - GVO s podizvajalcem Igorjem Kajtno s.p. - grdo zlorabili, saj se niso držali ne ustnega ne pisnega dogovora z njim.

Zidanica ima zdaj razpoke

Zidanica ima zdaj več razpok, ki lastnika skrbijo.

»V začetku letošnjega leta so me poiskali s Telekoma Slovenije, da ne morejo dobiti soglasja za služnost za polaganje optičnega kabla po drugi strani ceste, in da bo treba zato čez celotno traso, to je okrog 60 metrov, rezati cesto in jo poškodovati, če jim ne pomagam. Tako sem jim dovolil, da položijo kabel ob robu mojega vinograda do konca, nato pa se trasa premakne na drugo stran ceste, kjer je samo travnik. Kar nekajkrat sem jim povedal, da imam okrog deset metrov od vinograda neposredno ob cesti starejšo zidanico in da se ne sme polaganje kabla nadaljevati mimo nje, ker bo gotovo prišlo do poškodb. Dobil sem njihovo zagotovilo, da se to ne bo zgodilo, a se je,« pripoveduje Pavel Borse.

Zakaj pa so se s traso lahko ognili sosednji zidanici?

Gospoda s Telekoma sta mu zagotovila še, da bo obveščen, kdaj se bodo dela pričela, da bo tam lahko prisoten, da ja ne bi prišlo do kakih zapletov, dogovorili pa so se tudi, da mu bodo pustili kabel za priključitev za optiko, saj Borse za enkrat tega ne potrebuje. Morda ga bo nekoč nekdo drug, in ne bo treba znova kopati, meni.

A od vsega dogovorjenega se ni zgodilo nič, Borse ima zdaj težave, saj zidanica poka, škoda skratka je, kriv pa ni nihče. Kaj se je zgodilo, kako so potekali pogovori in kako zadeve komentirajo na Telekomu Slovenije, kjer krivde ne priznavajo, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: P. Borse

