Adria Mobil na 57. salonu karavaninga v Düsseldorfu

25.8.2018 | 16:30

V Düsseldorfu znova odpira svoja vrata največji salon karavaninga na svetu, na katerem Adria Mobil premierno predstavlja svojo kolekcijo izdelkov za sezono 2019.

Düsseldorf, Novo mesto - Konec tedna v nemškem Düsseldorfu znova odpira svoja vrata največji salon karavaninga na svetu, ki hkrati predstavlja največji poslovni dogodek na področju proizvodnje vozil in opreme za prosti čas.

Na letošnji 57. izvedbi bo produkcijskega blišča še toliko več, saj celotna evropska branža beleži odlične rezultate s prodanimi in registriranimi skoraj 76 tisoč vozil za prosti čas samo v prvem četrtletju letošnjega leta, kar je 8,7 odstotka več kot v letu 2017.

Organizatorji sejma, ki tokrat poteka od danes do 2. septembra in na katerem znova razstavlja preko 600 mednarodnih proizvajalcev vozil in opreme ter ponudnikov storitev za prosti čas, znova pričakujejo rekordnih preko 230 tisoč obiskovalcev. Od lanskega leta ponuja düsseldorfsko razstavišče preko 214.000 kvadratnih metrov pokritih in odprtih razstavnih površin na katerih bo predstavljeno 130 različnih blagovnih znamk vozil za prosti čas, ki bodo skupno postavili na ogled preko 2100 različnih modelov vozil.

Ne Podgorje, ampak Adria Dom

Družba Adria Mobil tudi letos razstavlja svoje produkte na skupno 2600 m2 razstavnih površin, od tega je nekaj več kot dva tisoč kvadratnih metrov namenjenih prikolicam in avtodomom blagovne znamke Adria (skupno 26) ter blagovne znamke Sun Living (skupno 7), skoraj šesto kvadratnih metrov pa je namenjenih predstavitvi Adrinih vanov serije Twin (skupno 11), ki so hkrati osrednja novost Adriine produktne sezone 2019. Po treh letih se na letošnjem salonu ne predstavlja Adriina družba Podgorje, zato pa bo med novinci prvič družba Adria Dom s svojim programom najbolj prestižnih mobilnih hiš xLine ter Alpline – obe primerni tudi za celoletno uporabo, še zlasti inovativna modularna hiša Alpline.

Nova generacija vanov Twin

Adriina produktna sezona 2019 je sicer v celoti znova zelo inovativna in tržno izredno zanimiva. Osrednja novost pa je kot rečeno nova generacija vanov Twin, izdelanih na baznem vozilu Fiat Ducato, z ekskluzivnimi novimi funkcijami. Slednje vključuje popolnoma prenovljen model Supreme s panoramskim strešnim oknom ("sky-roof") in prostornim delom v kabini ("cabin loft"), novimi kuhinjskimi in kopalniškimi rešitvami ter popolnoma novim notranjim dizajnom. Novi modeli Plus imajo dvojno strešno okno in prostorni del v kabini ("cabin loft"), nove rešitve za kuhinjo in kopalnico ter popolnoma novo notranjo opremo. Modeli vstopnega razreda Axess Twin bodo še naprej izdelani na baznem vozilu Citroen Jumper.

V programu avtodomov uvaja Adria Mobil nove tlorisne razporeditve po sistemu tki. »odprtega salona«" (dvojna zofa ali "face to face") v modelih Sonic, Matrix in Coral, kjer nov tloris prinaša številne prednosti pri bivanju in vožnji, hkrati dodaja še tretje ležišče priljubljenemu Coralu. V programu prikolic, premijska prikolica Alpina zdaj kot opcijo ponuja aplikacijo Adria Live Stream za daljinski pametni nadzor vozila ter dostop do navodil za uporabnike, mrežo pooblaščenih trgovcev in informacije o kampih. Na voljo so tudi nove inovativne tlorisne razporeditve v Alpini in Adori, pri slednji prikolici so zdaj na voljo tudi nove tlorisne rešitve prilagojene najstnikom, s štirimi ločenimi bivalnimi prostori in dvema vhodoma.

Na letošnjem salonu karavaninga Adria Mobil znova predstavlja tudi produkte blagovne znamke Sun Living, ki so bili v letošnjem letu že deležni izjemno visokega evropskega priznanja European Innovation Award za osredotočenost na kupce in doseganja zastavljenih ciljev glede rasti prodaje. V sezoni 2019 produkti blagovne znamke Sun Living ohranjajo lanskoletno zmagovalno formulo glede oblike in tlorisnih rešitev, ki jih je trg že zelo dobro sprejel, Adriini oblikovalci so jim v novi produktni sezon dodali zgolj nekaj novega sloga in nove stilske pakete v priljubljenih modelih serije A in serije S.

