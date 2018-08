Muzej na prostem vabi že dvajset let

25.8.2018 | 15:00

Muzej na prostem je zanimiv za otroke, ki so navdušeni tudi nad mnogimi domačimi živalmi.

Pleterje - Pleterski muzej na prostem, ki je bil letos razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena, deluje že dvajset let. Ob Jernejevem je - kot je že tradicija - povabil na dan odprtih vrat, ko je bilo dogajanje še posebej pestro za vse generacije obiskovalcev, sicer pa nekih posebnih dogodkov ob jubileju niso pripravili.

Simon Udvanc

Kot pravi dolgoletni skrbnik muzeja Simon Udvanc, je ta izjemni biser v prikazu ljudskega stavbarstva na Dolenjskem iz 19. stoletja dobro vzdrževan, vseh sedem objektov je lepo obnovljenih in v glavnem v dobrem stanju. Vse slamnate strehe mu je v zadnjih letih uspelo na novo prekriti, v bližnji prihodnosti bo treba le pokrpati kake luknje v strehi, npr. na kozolcu. K sreči skansen od leta 2011 finančno podpira občina Šentjernej s petsto evri mesečno za vzdrževanje, sicer pa se zavod financira z vstopnino in vsebinskimi programi za skupine. Nepogrešljiva je tudi pomoč Kartuzije Pleterje, na čigar zemlji muzej stoji, in prav ta je dala rok za preselitev - 31.12.2021. Kartuzija, ki je še edina delujoča v vzhodnem delu Evrope, namreč razumljivo želi več miru, razvoj muzeja pa na tem območju ni mogoč.

Tatjana Kuhar iz Društva kmetic Šentjernej je mladim obiskovalcem iz Podbočja prikazala peko "ptičkov" iz kvašenega testa.

»Muzej vsa leta deluje predvsem na bazi entuziazma, sicer pa se v dvajsetih letih ni prav dosti spremenil in ni širil, saj se držimo podpisane pogodbe. Muzej obiskuje šolske in predšolske skupine, tu organiziramo razne delavnice, od lončarskih do pletarskih, obujamo stare običaje, kot je npr. ličkanje,« pravi Udvanc, ki vidi v selitvi muzeja tudi njegovo priložnost za razvoj.

Od letos imajo v skansnu tudi tri ponije.

Občina Šentjernej naj bi imela že rezervirano dobro lokacijo, na območji nekdanje in danes že sanirane gramoznice pepela na SZ obronki naselja Šentjernej.

Več o 20-letnem delovanju in prihodnosti pleterskega skansna pa si boste lahko prebrali v eni od prihodnjih številk Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

