Avto prebil varovalno ograjo, trije poškodovani

25.8.2018 | 18:50

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 14.09 je na avtocesti Trebnje- zahod—Bič pri naselju Korenitka v občini Trebnje osebno vozilo prebilo varovalno ograjo in se večkrat prevrnilo. V nesreči so bile poškodovane tri osebe. Eno so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto odpeljali v UKC Ljubljana, drugi dve pa so Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje in Ponikve so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovancev do reševalnega vozila. Aktiviran je bil tudi helikopter Slovenske vojske z ekipo HNMP, vendar se je moral zaradi slabega vremena vrniti.

Avto v obcestni jarek

Ob 14.14 so posredovali gasilci PGE Krško na relaciji Stara vas-Bizeljsko, kjer je prišlo do zdrsa osebnega vozila s cestišča v obcestni jarek. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posipali iztekle motorne tekočine in pomagali avtovleki pri nalaganju vozila. Reševalci NMP Brežice so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Motorist se je poškodoval

Ob 16.39 je v bližini naselja Laze pri Boštanju v občini Sevnica padel motorist in se lažje poškodoval. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega motorista na kraju oskrbeli. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa.

Ponoči močni nalivi

Po podatkih Urada za meteorološko prognozo Agencije RS za okolje bodo v noči na nedeljo predvsem v južni polovici Slovenije nevihte z močnimi nalivi, drugod po državi pa bodo prehod hladne fronte spremljale obilne padavine. Te se lahko ponekod zavlečejo še v del dopoldneva. Sredi dneva in popoldne bodo padavine pričele slabeti in do večera povečini ponehale.

L. M.