Lipa padla na gasilski dom; strela udarila v hišo

26.8.2018 | 08:00

Včeraj ob 20.20 je na gasilski dom v Mavrlenu, občina Črnomelj, padla lipa. Gasilci PGD Mavrlen so s pomočjo dvigala odstranili lipo s strehe in jo razžagali ter pokrili streho s strešniki.

Zagorelo osrešje

Danes ob 0.10 je v Pokleku nad Blanco, občina Sevnica, zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Poklek in PGD Sevnica so stanovanjski objekt na katerem so začetni požar pogasili stanovalci zavarovali, razsvetljevali, prekrili s strešniki in pregledali s termovizijsko kamero, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.