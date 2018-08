Krčani še naprej pridno zbirajo točke

26.8.2018 | 09:00

Krčani že več tekem ne poznajo poraza. Nazadnje so izgubili na uvodni tekmi letošnje sezone. (Foto: Foto: Grega Wernig/m24.si, arhiv DL)

Krško - V prvi slovenski nogometni ligi je bila včeraj odigrana le tekma med Krškim in kranjskim Triglavom, ki se je končala brez zmagovalca. V Krškem je bilo 1:1, oba zadetka so gledalci na stadionu Matije Gubca videli v drugem polčasu.

V prvem delu srečanja sta bili ekipi bolj ali manj enakovredni. Domači nogometaši so imeli sicer v 27. lepo priložnost za zadetek, ko je do zaključnega strela v kazenskem prostoru prišel Nikola Mandić, a je obramba gostov njegov strel blokirala.

Po odmoru se je igra bolj razživela. Najprej so Krčani pred Marca Da Silve imeli na voljo prosti strel s 30 metrov, gostujoči vratar Jalen Arko pa se je žoge toliko dotaknil, da je zletela v vratnico. v 49. minuti so Posavci ostali brez Daria Tomića, ki je prejel rdeči karton.

Kranjčani so v 72. minuti izkoristili številčno premoč. Najprej je Egzon Kryieziu prišel v kazenski prostor in sprožil, domači vratar Marko Zalokar pa je žogo odbil do Gašperja Udoviča, ki je nato zadel za 1:0. Štiri minute pred koncem srečanja so si domači priigrali enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Milan Ristovski.

* Izidi, 6. krog:

- včeraj:

Krško - Triglav Kranj 1:1 (0:0)

- danes:

14.30 Mura - Aluminij

18.15 Domžale - Olimpija Ljubljana

20.15 Maribor - Celje

- sreda, 29. avgusta:

18.00 Rudar Velenje - Gorica

- lestvica:

1. Maribor 5 4 1 0 18:2 13

2. Aluminij 5 3 0 2 11:10 9

3. Domžale 5 3 0 2 9:8 9

4. Gorica 5 2 2 1 6:8 8

5. Krško 6 1 4 1 4:5 7

6. Triglav 6 1 3 2 7:11 6

7. Mura 5 1 2 2 8:6 5

8. Olimpija 5 1 2 2 6:7 5

9. Rudar 5 1 1 3 5:14 4

10. Celje 5 0 3 2 7:10 3

R. N.