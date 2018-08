Gasilci uspešno premagovali ovire

26.8.2018 | 10:05

Fire Combat je zahtevno gasilsko tekmovanje dvojic.

Tekmovalci morajo na koncu v polni opremi prenesti tudi 200 kg cev napolnjeno z vodo.

Gasilce so gledalci glasno spodbujali.

Žužemberk - Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Žužemberk je včeraj pod okriljem Gasilske zveze Slovenija pripravilo atraktivno gasilsko tekmovanje dvojic Fire Combat, ki je bilo zadnje v letošnji sezoni državnega prvenstva.

Med člani sta zmagala Damjan Selinšek in Boštjan Vehovar iz PGD Videž, druga sta bila Denis in Matej Kokol iz PGD Zreče, tretja pa Matej Kocjančič in Anže Kobola iz PGD Šalka vas. Takšen je bil tudi vrstni red na vrhu v skupnem seštevku vseh štirih tekmovanj. Domača tekmovalca Jernej Glavan in Maks Muhič (Fire Fenix) sta bila v Žužemberku 5., skupno pa sta končala na 6. mestu.

Med članicami sta nastopili le dve ekipi. Zmagali sta članici PGD Zreče Anita Kotnik in Anja Lampreht, za njima pa sta bili Mateja in Ana Marija Filipič iz PGD Žužemberk.

V kategoriji mešanih ekip sta bila najhitrejša Katarina in Boštjan Vehovar (PGD Videž), druga Petra Razinger in Anže Mužan (PGD Hrušica/Rateče-Planica), tretja pa Tanja Kužnik in Andrej Molek (PGD Dobrnič/Žužemberk). Tudi v skupnem seštevku je bil vrstni red na vrhu enak.

Tekmovanje Fire combat zahteva ogromno dobro fizično pripravljenost, veliko vztrajnosti, ekipe pa morajo pokazati tudi vse svoje gasilsko znanje. Na skrbno pripravljenem poligonu se srečujejo s podobnimi nalogami, kot tudi na intervencijah, da je vse skupaj še težje, morajo nastopiti v polni zaščitni opremi.

Na poti do cilja se ekipe soočajo s številnimi preprekami, kot so tunel, improvizirana stena, šestmetrski stolp, prenesti morajo 75 kg težko lutko, raztegniti 200 kg cev z vodo in na koncu s curkom zadeti tarčo. Povprečna ekipa nalogo opravi v dveh minutah in pol.

Besedilo in fotografije: R. N.

