Naredil svojo namizno igro

26.8.2018 | 12:00

Igor Kašič je naredil novo namizno družabno igro za vse ljubitelje nogometa.

Mirna - Footable se imenuje nova namizna družabna igra, ki jo je naredil Igor Kašič z Mirne. Spominja na monopoly, vendar je koncept igre drugačen, saj zmaga tisti, ki prvi zbere trideset ali več točk.

Ker so ga zmotila pravila pri igranju neke druge družabne igre, je Igor razmišljal, da bi naredil svojo. Na začetku leta je prišel do ideje, da bi jo povezal z nogometom, s katerim se rekreativno ukvarja že od malih nog. Na bel risalni papir je zarisal igralno ploščo v obliki atletskega kroga, znotraj katerega je nogometno igrišče, k igranju pa je povabil svoje prijatelje, s katerimi so družno nadgrajevali pravila, da je igra postala še bolj zanimiva in napeta. »Tekma lahko traja samo trideset minut, lahko pa tudi poldrugo uro,« pravi Igor.

Za igralno ploščo lahko sede tudi osem ljudi. Primerna je tako za otroke kot tudi starejše. »Moja nečakinja je stara osem let, in ko smo igrali, je že zmagala.« Z metanjem kocke se premikaš naprej po poljih na igralni plošči. Lahko prideš na polje, ki prinaša dobro oz. slabo karto, rumeni karton, odigraš navidezno tekmo, počivaš za en krog in podobno, igro na kratko opiše Igor. »Vsak igralec ima na začetku tri dobre karte. Eno polje na igralni plošči se imenuje tudi tekma. Če sta vsaj dva igralca na tem polju, se odigra navidezna tekma. Zmaga tisti, ki vrže večje število na kocki, zmagovalec pa prejme tri točke. Če je tekma neodločena, se vsakemu dodeli ena točka v skupnem seštevku. Igralec lahko pridobi dodatne točke tudi z zbiranjem treh enakih kart s pokali, ki jih prejme na polju lovorika,« še dodaja.

Igra ne zahteva pretiranega nogometnega znanja, pri metanju kocke je treba imeti le veliko sreče.

S prijatelji so odigrali že kar nekaj iger in po njegovih besedah so bili njihovi odzivi zelo dobri. »Ker se vedno nekaj dogaja, igra hitro mine,« pravi naš sogovorec. Igra ne zahteva pretiranega nogometnega znanja, pri metanju kocke je treba imeti le veliko sreče. Pomaga tudi, če pravi trenutek unovčiš dobre karte, ki si jih nabereš med potovanjem po krogu.

Za izdelavo prvih izvodov igre je se Igor konec minulega meseca odločil za množično zbiranje denarja na spletni strani, ki je posebej namenjena podpori takšnih projektov. Potekalo bo do konca avgusta, in če mu bo uspelo zbrati 14.000 evrov, bo projekt zaživel. Na spletni strani lahko ljudje prispevajo 5 evrov, če nakažejo 40 evrov, dobijo tudi igro, če bo projekt uspel, če plačajo 60 evrov, pa dobijo igro z natisnjenim njihovim imenom in priimkom na škatli. »Verjamem, da mi bo uspelo,« je optimističen Igor, sicer tudi občinski svetnik občine Mirna, ki je takšen način zbiranja denarja videl v oddaji Prava ideja na nacionalni televiziji.

Članek je bil objavljen 9. avgusta, v 32. številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.