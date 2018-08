Čeprav na Semiški ohceti ni bilo poroke, je bilo živahno

26.8.2018 | 14:15

Na Semiški ohceti niso pozabili na stare svatovske običaje.

Semič - S pohodom od zidanice do zidanice se danes zaključuje tridnevna Semiška ohcet, že 24. zapovrstjo, ki so ji dali naslov Bale plesat. Tako kot že nekaj zadnjih let, se tudi letos na tej največji etnološko-turistični prireditvi v semiški občini ni poročil nihče. So pa zato obiskovalcem skozi igro prikazali ohcet nekoč.

Najbolj pester in raznolik je bil sobotni program. V kulturnem centru so bile na ogled razstave starih poročnih fotografij, šarkljev nekoč in danes, poročnih šopkov, cvetja iz krep papirja Anice Jesih ter plesnih motivov, ki so jih ustvarili člani Društva likovnih ustvarjalcev Semič. Pred kulturnim centrom pa so se učili plesati belokranjske plese.

Veliko pozornost so namenili kulinariki. Tako so pripravili delavnico priprave in peke zavitkov. Vse od belokranjske pogače do presenečenja z drožmi pa so kuhali in predvsem pekli v aktivni kuhinji. Sobotno popoldne je bilo ustvarjalno za otroke in družine. Ker so se ustrašili dežja, ki pa je Semiču popoldne prizanesel, so večino dogajanja iz starega semiškega trškega jedra preselili v in pred Kulturni center ter na oder na zelenici pri Kulturnem centru, kjer so se prepletali ples, glasba, pesem, ročna dela, šport in še kaj. Seveda nista manjkala niti že tradicionalni blagoslov kolesarjev in motoristov ter rekreativna kolesarska tura po okolici Semiča.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

