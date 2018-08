FOTO: Jernejeva povorka v znamenju sadjarstva

26.8.2018 | 17:45

Občinski nagrajenci so se skozi Šentjernej peljali s konji.

Šentjernej - Včeraj pozno popoldne so se mnogi ozirali v temno nebo, ali se bodo uresničile napovedi vremenoslovcev, in bo deževalo, še zlasti Šentjernejčani. Vse je bilo namreč nared za tradicionalno Jernejevo povorko v okviru 24. občinskega praznika in k sreči se je vse dobro izteklo. Vreme je zdržalo, številni obiskovalci od vsepovsod pa so prišli na svoj račun in so lahko resnično uživali v uri dolgem programu.

Žganjekuha nekoč in danes

Rdeča nit tokratne povorke, ki je bila spet eden zanimivejših dogodkov Jernejevega, je bilo sadjarstvo. Šentjernejska dolina namreč ne slovi le po cvičku, petelinu in konjih, ampak ima razvito tudi kmetijstvo, med drugim sadjarstvo in vinogradništvo.

Breze petelina Jerneja ni Jernejeve povorke!

Tako je bilo v povorki, ki se je podala od hipodroma skozi Šentjernej, in je štela okrog tisoč udeležencev iz preko 50 društev, videti tudi prikaz pridelave jabolčnika, pa žganjekuhe in kak obiskovalec je celo lahko poskusil šilce žganja. Seveda je na čelu povorke koraka petelin Jernej, šentjernejska maskota, za njim so šli glasbeniki Pihalnega orkestra občine Šentjernej, pa gostje in častni občani na zapravljivčkih, ter predstavniki številnih društev v občini Šentjernej, ki bogatijo družabno življenje.

Manjkali niso gasilci, kulturniki, športniki, vinogradniki, upokojenci, lovci, čebelarji, konjeniki, člani turističnih društev, skavti, mladi iz kluba Ptjeln, šentjernejske kmetice, nekaj je bilo tudi sosedov, npr. Fantje z vasi iz škocjanske občine, pa kostanjeviški pihalni orkester in vinogradniki z Rake. Ob koncu so zahrumeli so motoristi, videti je bilo stare avtomobile.

Stari avtomobili so bili paša za oči.

Udeleženci povorke, ki jih je z balkona nekdanje Majzljeve gostilne pestro opisoval Janez Selak, so se res potrudili in izkazali z domiselnimi predstavitvami, najlepša zahvala za trud Šentjernejčanov, ki se res imajo s čim pohvaliti in kaj pokazati, pa je bila navdušena množica obiskovalcev, ne le domačinov, ki gotovo ne bo umanjkala tudi prihodnje leto, ko na vrsti že 26. Jernejevo.

Besedilo in foto: L. Markelj

