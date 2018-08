Tvegali s spremembo taktike in zmagali

26.8.2018 | 19:30

Rajović se je tokrat vseh tekmecev otresel že pred ciljem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Po včerajšnji zmagi Gašperja Katrašnika na dirki Okoli Grma je moštvo Adrie Mobil slavilo zmago tudi danes na deževni preizkušnji Zagreb - Novo mesto, zmagovalni pokal pa je po pričakovanju dvignil nad glavo Dušan Rajović, ki je to dirko dobil že lani, a tedaj v zaključnem šprintu glavnine, medtem ko je tokrat najboljši šprinter novomeškega moštva tekmece presenetil s pobegom sredi zadnjega kroga, ko mu je sledil le Čeh Michael Kukrle. Od Rateža do Slatnika ste si ubežnik nabrala dobrih dvajset sekund prednosti, na Seidlovi cesti pa je Rajović še enkrat napadel, se otresel Čeha in ciljno črto prečkal sam. Kukrle je za njim zaostal tri sekunde, ciljni šprint glavnine pa je dobil stari znanec z dirk, ki se končajo v Novem mestu, Italijan Filippo Fortin, med drugim tudi zmagovalec Velike nagrade Adrie Mobila leta 2016 in letos.

Najboljši trije - Kukrle, Rajović in Fortin

Kolesarji na dirki Zagreb - Novo mesto tokrat niso imeli take sreče z vremenom kot včeraj, ko so kljub temu, da je v okolici Novega mesta vse popoldne deževalo, ostali praktično popolnoma suhi. Tokrat jih je dež pral vse od štarta pred narodnim kazalištem v Zagrebu pa vse do cilja pred novomeško staro občino. Kljub temu razen na lesenem mostu na Otočcu padcev ni bilo, dirka pa je bila kljub temu zanimiva, saj ni manjkalo pobegov. Večjo ubežno skupino je glavnina ujela šele v zadnjem krogu, kmalu zatem pa sta tekmecem ušla Rajović in Kukerle, ki jima je pobeg uspel.

Vse najboljše Srečko!

Slavnostna razglasitev rezultatov je imel tokrat tudi dodatek - predsednica kolesarskega kluba Adria Mobil Mojca Novak je na oder povabila še trenerja oziroma športnega direktorja moštva Srečka Glivarja in mu s steklenico šampanjca zaželel vse najboljše za rojstni dan.

I. Vidmar

Galerija